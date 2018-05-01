多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



多明尼加共和國今天與中國大陸建交，結束與我國長達77年的邦誼。台灣師範大學政治學研究所教授范世平在臉書提出7點看法，他認為，斷交對台灣人來說已經沒感覺了，「這些國家台灣人不會去，只是更厭惡中共的外交打壓而已」。范世平強調，「要斷交，就斷吧！我們依然快樂的活著。」

以下是范世平對多明尼加與我斷交提出的7點看法：

1.中國向多明尼加提出30.94億美元（928.2億台幣）的投資承諾，使得台尼斷交。

2.我之前就預測，川普簽署了「台灣旅行法」，讓中國很沒面子，肯定會拿台灣的邦交國來開刀，果然不出我所料。

3.中國挑在「台美國防工業會議」舉行之前宣布與尼加拉瓜建交，有特別意義。因為今年是該會議首次在台灣舉行，而且是在高雄；而「台船」就在高雄，前一陣子美國決定開放潛艦技術給台灣，所以中國藉此警告台美。

4.在巴拿馬後，多明尼加又與台灣斷交，顯然中共在挖「美國後院」的牆角，這也是對於美國對中國實施貿易制裁的一種反擊。

5.川普的國務院最近太關注亞太事務，特別是北韓問題，造成後院失守。

6.對台灣人來說已經沒感覺了，這些國家台灣人不會去，只是更厭惡中共的外交打壓而已；蔡政府也不可能軟弱下去，今天蔡英文稱對岸已經不是中國大陸了，更不會因此接受九二共識。對國民黨也沒幫助，反正老共也不在乎了。