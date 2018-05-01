小三通再升級 張小月：肯定必要性

2018-05-01 18:50 中央社 金門縣1日電



海基會董事長張小月。 聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook 內政部宣布現行大陸地區人民赴小三通從事馬拉松等三項體育活動，明天起得以小三通旅行事由申請入境。海基會董事長張小月表示，當前兩岸關係緊繃，小三通再升級有必要。

立委楊鎮浯今天陪同立法院內政、交通多位立委，以及內政部長葉俊榮、行政院大陸委員會主委陳明通、海基會董事長張小月率陸委會、內政部移民署及海基會人員，到金門水頭碼頭視察並慰勞小三通相關人員。

葉俊榮在水頭碼頭宣布，從2日起放寬中國大陸人民以小三通旅行事由，申請赴金馬澎參加參加全程馬拉松、海泳和鐵人三項等體育活動，不必再像現在必須以交流名義申辦手續，用旅行事由就可。

張小月表示，在兩岸關係緊繃的現在，小三通尤其有存在的必要，可讓兩岸人民來往節省時間與金錢。她也肯定金門發展潛能，相信假以時日會是太平洋上的閃亮珍珠。

楊鎮浯表示，金門與其他縣市不同之處在於極為需要政策支持，期盼內政部、海陸兩會等與會單位務必提供金門合適政策，和縣府等各單位共同協力處理金門發展急需問題，他感謝陸委會、內政部帶來利多。身為金門媳婦的立委林麗蟬也說，金門需要好的政策支持，要求中央協助金門發展觀光與更好的政策。

立委今天考察金門了解兩岸小三通、地區警力不足、土地正義、兩岸引水、改善機場起降標準、國土流失暨海岸線防治、金門大橋、港埠建設、老舊巷道公共安全等重要議題。