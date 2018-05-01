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陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14聯合報 記者王聖藜╱即時報導

監察委員陳師孟調查2009年司法節參與「諷扁劇」的檢察官有無影響扁案審判，原本預計今天約談前台北地檢署主任檢察官慶啟人，不過，慶啟人向監察院長張博雅遞狀，認為陳師孟揚言查辦「辦綠不辦藍的司法官」，自失中立立場，申請陳師孟迴避辦案。

慶啟人表示，陳師孟帶著有色的眼光辦案，「我講什麼他聽得進去嗎？」慶啟人除了將迴避申請書寄給張博雅外，同時寄給包括副院長孫大川在內28名監察委員，監察院辦理迴避案有既定的自律規範，迴避案後續仍有發展。

慶啟人說，陳師孟今年1月在立法院接受人事案提名審查時， 宣稱「要釐清過去司法對綠營的追殺，對藍營的縱容，讓恐龍強制退場」；說「未來可能辦藍不辦綠」，此外，陳師孟在還沒有調查前，就認定參與表演的司法官「影響台灣形象」，還說「慶啟人、王清峰(前法務部長)『不知反省』、『狗屁』！」更要求演出人員道歉，擺明未審先判。

慶啟人表示，陳師孟政治立場凌駕於專業，他曾任扁的台北市副市長、扁的總統府秘書長，與扁的政治夥伴關係非常密切，一上任馬上去調查「諷扁劇」，還混合美國人權學者孔傑榮的意見，自行對行動劇斷章取義，行使職權已偏頗，因此依監察院監察委員自律規範，依法申請陳師孟迴避。

據了解，陳師孟為了調查「諷扁劇」，曾經親自南下高雄市「人文首壐」探望保外醫治中的前總統陳水扁，與扁交談，之後，公開表示希望參與演出的檢察官道歉，否則考慮研議懲處；上月下旬，陳師孟密集約談被鎖定的2名檢察官，不過，2名檢察官沒有道歉。

陳師孟諷扁劇監察院

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