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林昶佐接受華郵專訪 籲對中國施壓勿失希望

2018-05-01 17:40中央社 華盛頓30日綜合外電報導

時代力量台北市黨部主委林昶佐。聯合報系資料照片／記者許家瑜攝影
時代力量台北市黨部主委林昶佐。聯合報系資料照片／記者許家瑜攝影
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時代力量立法委員林昶佐近日接受美國「華盛頓郵報」專訪，他在訪問中強調本身的台灣獨立立場，呼籲台灣人民面對中國施壓不要失去希望，還說要加強台灣和美國的關係。

「華盛頓郵報」（Washington Post）在專訪中，介紹林昶佐所屬的閃靈樂團，指出他以時代力量創黨人之姿進入立法院，還形容他是台灣政壇的新星之一，且目標是讓台灣成為其他亞洲國家的模範。

林昶佐受訪談到：「我的首要任務是讓年輕人參與政治，扮演鼓勵更多年輕人參政的橋樑。但我們也想向全世界證明民主確實可行，雖然我們被國際社會孤立，我們還是可以讓我們國家變得更好。」

在泰國、菲律賓、馬來西亞、香港、越南和柬埔寨的民主及言論自由都受到打壓的時刻，林昶佐仍和亞洲各地的民主運動人士建立聯繫。他說台灣人民有特殊責任，在面對中國不斷施壓下不要失去希望。

林昶佐表示：「我們充分瞭解來自中國的威脅，但我們需要保持樂觀，否則香港人、西藏人和中國的年輕人會有什麼感受？」

「所有其他遭受更惡劣條件的人們，他們仍將抱持著希望。他們可以讀到關於台灣的新聞，他們可以跟隨台灣的腳步，他們可以持續奮鬥下去。」

他還說：「台灣毫無疑問是個獨立國家。我們不屬於任何其他國家，當然我們想說自己是獨立的，但是這個措詞不討喜，會讓大家得到錯誤的結論。」

林昶佐指出，更重要的是建立一個更好的台灣，「這不是我們想和中國對抗，這就只是我們自己的事情，不關你們的事」。

林昶佐還承認對美國總統川普（Donald Trump）有「複雜」的感受，他的社運圈朋友都不是川普的支持者，但他清楚瞭解美國是台灣最重要的盟友，川普政府內部也有許多支持台灣的人士。

他強調：「在某種程度上來說，這是台灣加強和美國之間關係的最佳時機。這非常重要，也是我身為政治人物的職責。」

林昶佐華盛頓郵報時代力量

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