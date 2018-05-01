綠委拜會賴清德 爭取樹林萬大線二期納前瞻

2018-05-01 16:39 中央社 台北1日電



行政院長賴清德。 聯合報系記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 民主進步黨立法委員蘇巧慧、吳秉叡及吳琪銘今天拜會行政院長賴清德，爭取將樹林萬大線二期納入前瞻基礎建設計畫特別預算二期計畫，給地方居民更好生活，行政院也承諾願研議。

蘇巧慧下午透過新聞稿表示，樹林萬大線二期工程原本推估在民國111年完工，但因延宕，照目前進度，需到119年才能完工，距原本預估時間已晚了8年。

蘇巧慧表示，樹林萬大線對未來樹林整體發展，相當重要，因此在中央政府刻正編列前瞻計畫特別預算第二期期間，她特別與吳秉叡、吳琪銘拜會賴清德，爭取樹林萬大線二期納入前瞻預算二期計畫中。

蘇巧慧說，針對樹林萬大線，她曾多次與交通部長賀陳旦等人討論，更在去年8月拜會林全，要求政府盡速完成財務審查；同時就樹林、鶯歌及新莊地區的交通問題，去年10月也曾質詢過賴清德，凸顯樹林萬大線二期工程的重要性，盼能加快腳步推動。

蘇巧慧強調，今天再度與賴清德會談樹林萬大線二期工程，目的就是希望能加速進行，無論是中央或是地方都能加快腳步，讓新北大眾運輸系統更加完善。

吳琪銘說，樹林萬大線關係到土城、樹林近42萬人口通勤權益，他在3月立法院施政總質詢，也要求賴清德加速推動捷運樹林萬大線二期。