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綠委拜會賴清德 爭取樹林萬大線二期納前瞻

2018-05-01 16:39中央社 台北1日電

行政院長賴清德。 聯合報系記者翁禎霞／攝影
行政院長賴清德。 聯合報系記者翁禎霞／攝影
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民主進步黨立法委員蘇巧慧吳秉叡及吳琪銘今天拜會行政院長賴清德，爭取將樹林萬大線二期納入前瞻基礎建設計畫特別預算二期計畫，給地方居民更好生活，行政院也承諾願研議。

蘇巧慧下午透過新聞稿表示，樹林萬大線二期工程原本推估在民國111年完工，但因延宕，照目前進度，需到119年才能完工，距原本預估時間已晚了8年。

蘇巧慧表示，樹林萬大線對未來樹林整體發展，相當重要，因此在中央政府刻正編列前瞻計畫特別預算第二期期間，她特別與吳秉叡、吳琪銘拜會賴清德，爭取樹林萬大線二期納入前瞻預算二期計畫中。

蘇巧慧說，針對樹林萬大線，她曾多次與交通部長賀陳旦等人討論，更在去年8月拜會林全，要求政府盡速完成財務審查；同時就樹林、鶯歌及新莊地區的交通問題，去年10月也曾質詢過賴清德，凸顯樹林萬大線二期工程的重要性，盼能加快腳步推動。

蘇巧慧強調，今天再度與賴清德會談樹林萬大線二期工程，目的就是希望能加速進行，無論是中央或是地方都能加快腳步，讓新北大眾運輸系統更加完善。

吳琪銘說，樹林萬大線關係到土城、樹林近42萬人口通勤權益，他在3月立法院施政總質詢，也要求賴清德加速推動捷運樹林萬大線二期。

蘇巧慧賴清德吳秉叡

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