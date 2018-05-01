救國團聲明 屬於國家非屬於國民黨

2018-05-01 15:32 中央社 台北1日電



救國團今天發出聲明強調，救國團是國家的團不是國民黨的團。聯合報系資料照片／記者吳佩旻攝影 分享 facebook 救國團今天發出聲明強調，救國團是國家的團不是國民黨的團。救國團也說，救國團人事非國民黨指派，相關資產也無不當取得。

自由時報報導，有學者指出，救國團從1952年成立，最初名稱還是「中國青年反共救國團」，日前更被黨產會查出，國民黨藉由救國團洗腦不少青年，以「服務」的名義為黨拉攏人才。

對此，救國團今天發出聲明表示，台灣法學會憲法行政法委員會討論救國團相關議題的學術研討會，卻未邀請當事人與談，反而僅邀請在聽證會上為黨產會辯護的學者與談，令人質疑其公正性與客觀性。

救國團也指出，尤其有學者誣指救國團洗腦青年，這種不顧事實先入為主的主觀偏見，透過特定媒體有計畫地且不間斷的宣傳，明顯就是在洗腦社會大眾，企圖誤導社會大眾對救國團的正面認知。

救國團表示，救國團是國家的團不是國民黨的團，早期重要人事均由政府指派、遴聘，並無國民黨任何派令，救國團服務主體是國家、對象是青年，沒有介入過政治跟選舉，經費結餘從來沒有流到國民黨手中，也沒有流到任何私人手中，所做所為，從來沒有危害國家利益或任何一個人。

救國團也指出，目前全部資產新台幣56億元，包括負債11億元，以及急難救助基金、青年獎助學金、互助基金、準備基金計17億元，另有財產基金25億元(包括活動中心的產權)，這些財產是為了能持續青年服務與社會公益服務，如有盈餘，也作為公益使用。

救國團說，未來救國團若解散或撤銷時，全部剩餘財產都將歸「政府」所有，而非歸「國民黨」所有。