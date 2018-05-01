促轉會人事案 立法院8日行使同意權

2018-05-01 15:25 中央社 台北1日電



促轉會是否會調查林宅血案，被提名人一致認為「應該徹查」；圖為促轉會主委被提名人黃煌雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院程序委員會今天排定將NCC人事同意權案增列為報告事項，排入4日院會議程；並經表決確定8日上午院會將行使促進轉型正義委員會委員人事同意權案。

立法院程序委員會中午開會，會中民進黨立法院黨團推派立委李麗芬提案，將促進轉型正義委員會（促轉會）人事同意權案排入8日院會議程，國民黨立法院黨團則推派立委江啟臣提案，擬將立法院長蘇嘉全移送紀律委員會，以及要求深澳燃煤電廠相關環評應退回重審等案。

在處理議程時，依照先送案先表決的順序，率先通過李麗芬的提案，江啟臣提案就不再表決。因此確定8日院會將行使促進轉型正義委員會委員人事同意權案。

此外，會中也通過民進黨團的提案，將國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案增列為報告事項，排入4日的院會議程中。

依行政院函送通傳會（NCC）提名名單，翁柏宗續任委員會並為副主任委員、鄧惟中及孫雅麗為NCC委員。

促進轉型正義條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。行政院長提名時，應指定一人為主委，一人為副主委。主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。

行政院先前公布的促轉會9名委員名單，分別為前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、陸委會副主委張天欽為副主委；3名專任委員為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，以及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁。

4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中央研究院台灣史研究所所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。