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璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁預計出席5月4日凱達格蘭基金會懇感恩募款餐會。 聯合報資料照
前總統陳水扁預計出席5月4日凱達格蘭基金會懇感恩募款餐會。 聯合報資料照
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凱達格蘭基金會本月4日將在台北舉辦感恩募款餐會，前總統陳水扁的兒子陳致中說當天陳水扁一定會出席並感謝支持者。統促黨發言人璩美鳳買了餐券，5月4日要赴餐會和陳水扁「握手」，陳水扁今天即在新勇哥物語中說這是「台灣非常嚴重的國安危機」。

陳致中表示，已經向台中監獄提出申請扁5月4日北上，目前尚未接到中監回覆，不過陳水扁一定會出席感謝大家。

本來多在傍晚時PO文的陳水扁新勇哥物語，今天提早到中午過後即發出，指統一促進黨連阿扁創辦的凱基餐會也要來作秀挑釁，「這是台灣非常嚴重的國安危機。」「勇哥」還要「勇弟」趕快報警，最好跟台北市長柯文哲講一下，看柯怎麼處理。

璩美鳳得知「勇哥」如此發言回應說，餐券是她買的，她要去跟陳水扁握手，也談一下統獨；她尊重任何人的言論自由，也希望自己的言論自由受到尊重，陳水扁和凱達格蘭基金會可能不習慣她去出席餐會，但也正好有機會展現他們的風度；她是小女生，當然不怕大老爺。

陳水扁的「新勇哥物語-92」內容如下：

勇弟：不得了了！統一促進黨發言人璩美鳳將到5/4凱達格蘭基金會感恩募款餐會鬧場！

勇哥：誰說的？4/13她不是才到陳致中服務處踢館送戰帖，說要跟阿扁辯論統獨議題嗎？她有沒有搞錯？要辯統獨議題，應該找「喜樂島聯盟」的郭倍宏，彭文正、曹長青才對啊！

勇弟：殺雞焉用牛刀？璩美鳳應該找2001年光碟事件男主角曾某，豈不是更有看頭？勇哥：你是怎麼知道自稱「統一女俠」的要來踢館？

勇弟：昨晚很晚了，我接到一封簡訊說「記者好友透露！5/4日大直典華，璩美鳳有要到一張入埸券。請工作人員注意！」

勇哥：中國共產黨第五縱隊對台灣的滲透不僅變本加厲，統一促進黨對台灣的破壞也越來越囂張，連阿扁創辦的凱基餐會也要來作秀挑釁！這是台灣非常嚴重的國安危機。

勇弟：應該查是誰給她入場券的？有一張就有第二張、第三張？請與會人士要小心「匪碟」就在身邊！阿扁有沒有分身？我想到1995年阿扁擔任市長時，璩議員引發「宋七力事件」後，阿扁的「宋七力、麥可·傑克遜、超人」三合一的變裝。

勇哥：你不要再說笑了，趕快報警！最好跟市長柯P 講一下，看他怎麼處理？

勇弟：說不定入場券是柯P 給的？！

4月13日向前總統陳水扁下戰帖辯統獨的統促黨發言人璩美鳳表示，她自買凱達格蘭基金...
4月13日向前總統陳水扁下戰帖辯統獨的統促黨發言人璩美鳳表示，她自買凱達格蘭基金會懇感恩募款餐會餐券，當天要去跟陳水扁「握手」。 聯合報資料照
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陳水扁璩美鳳

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