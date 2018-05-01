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鼓勵企業加薪 蔡總統：政府續推具體對策

2018-05-01 14:05中央社 台北1日電

蔡總統感謝勞工朋友對台灣發展的貢獻，並說明政府將持續提高基本工資、打造更優質工作...
蔡總統感謝勞工朋友對台灣發展的貢獻，並說明政府將持續提高基本工資、打造更優質工作環境，以保障勞工的權益。 聯合報記者杜建重／攝影
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總統蔡英文今天說，在提高基本工資方面，政府部門帶頭加薪後，政府還會持續推出具體的加薪對策，鼓勵企業給員工加薪；另外，政府要繼續為勞工朋友創造更好的工作環境。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統今天接見「107年度全國模範勞工及眷屬」，感謝勞工朋友對台灣發展的貢獻，並說明政府將持續提高基本工資、打造更優質工作環境，以保障勞工的權益。

蔡總統致詞提到，最近她開始「五加二產業創新」的系列行程，過程當中，不僅看到產業的活力，更看到很多認真專注的勞工朋友。她認為，產業創新是提升勞動條件最根本的方法。產業創新為勞工創造優質工作，勞工在崗位上打拚，帶動國家成長。

蔡總統指出，過去2年的台灣，勞動議題雖然帶來一些紛擾，但整體而言，仍有些階段性的成果。例如，兩度調升基本薪資，增加幅度將近10%；透過七休一入法、加班費加成等做法，落實週休二日；增加新進人員的特休假，讓很多年輕勞工受惠。

總統表示，到今年年底，勞檢人力一定會補足1000人，且會繼續增加，她也會請勞動部務必持續強化勞資的協商機制，鼓勵企業分享利潤給勞工。

蔡總統認為，因為有大家的共同努力，過去一年，台灣經濟表現相當亮眼。出口總額是歷年第二高，失業率降到17年來的最低點。

蔡總統表示，初步的成果是後續努力的基礎。未來政府也將持續推動兩個方面的重點工作。第一，在提高基本工資方面，政府部門帶頭加薪後，還會持續推出具體的加薪對策，鼓勵企業給員工加薪。會努力讓每一位辛苦打拚的勞工朋友，都能共享經濟成長的果實，落實創新、就業、分配的經濟發展目標。

總統進一步指出，第二，要繼續為勞工朋友創造更好的工作環境。從職場安全、工作保障，到勞動條件和勞資關係，各方面都要不斷提升。總統說，勞動部長許銘春的表現有目共睹，常在電視上看到許銘春帶隊勞檢，她要肯定許銘春及勞動部同仁的辛勞，因為確實執法，勞動基準法才能真正保障勞工，「我支持大家，也請大家繼續努力。」

蔡總統表示，她了解勞工朋友們對政府的期待，她要請大家相信，穩健前進，合作雙贏，台灣一定會成為勞資共好的友善就業國家，「這個願景，我們一定要一起來實現」。

基本工資蔡英文

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