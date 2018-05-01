國土使用6變革 輔導農地違規工廠轉型

2018-05-01 13:30 中央社 台北1日電



內政部公告實施全國國土計畫，內政部長葉俊榮1日召開記者會，宣布全國國土計畫將確立台灣國土新秩序，未來挑戰正要開始。 中央社 分享 facebook

「全國國土計畫」實施後對土地使用有6大變革，其中為輔導農地違規工廠轉型，縣市政府必須掌握農地上未登記工廠資訊，擬定管理計畫，以避免農業生產環境遭任意轉用。

行政院已於4月27日核定攸關國土永續發展的「全國國土計畫」，內政部昨天公告實施；內政部長葉俊榮今天召開記者會，宣布全國國土計畫將確立台灣國土新秩序，未來挑戰正要開始。

葉俊榮表示，全國國土計畫是以目標性、政策性及整體性內容為主，是各縣市政府擬定縣市國土計畫的指導原則，並不會直接對土地使用和管制產生立即影響，但對國土規劃與管理具有指導作用。

他說，全國國土計畫實施後對於土地使用制度將有重要變革，包括加強國土保安、加強農地維護管理、輔導農地違規工廠轉型、推動鄉村地區整體規劃、強化地方主導空間計畫、尊重原民傳統文化等6大變革。

輔導農地違規工廠轉型方面，內政部提供資料指出，農地上違規工廠遍布，破壞農業生產環境，因此，全國國土計畫訂定相關土地使用指導，要求縣市政府必須掌握未登記工廠資訊，及擬定未登記工廠管理（輔導及清理）計畫。

內政部表示，以彰化鹿港水五金聚落為例，在大約700公頃目前多屬特定農業區的農地上，已有約100公頃的工廠分布其中。

內政部說，類似這樣的案例，未來各縣市政府需擬定未登記工廠管理計畫，對於零星、新增的未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀，其餘未登記工廠在安全、公平正義與合理的前提下，經評估後得將屬於農產業相關的未登記工廠，劃設為農業發展地區；屬與工業性質與地方產業鏈相關者，得劃設為城鄉發展地區。

推動鄉村地區整體規劃方面，內政部表示，全國共有4000多處鄉村區，過去並沒有考量鄉村區特性及發展需求進行空間規劃及投入資源，導致鄉村陷入環境窳陋、建築頹圮、產業沒落、人口一再流失的發展困境。

內政部說，全國國土計畫研訂「鄉村地區整體規劃策略」，未來將依據鄉村地區特性，分別按照「農業發展型」或「工商發展型」，將居住、產業、運輸及公共設施等4大需求，納入鄉村地區規劃與配置，使鄉村具備友善與優質的生活環境，進而讓鄉村人口穩定且持續發展。

強化地方主導空間計畫部分，內政部說，早期非都市土地主要按現況編定並實施管制，產業開發建設是屬個案審查，缺乏實質空間計畫來指認發展區位，導致土地使用的不確定性與投資風險。

內政部表示，全國國土計畫公告實施後，將由地方政府考量環境資源條件、地方特性、發展需求與施政重點，研擬縣市國土計畫，並劃設4大國土功能分區，以引導各轄內居住、產業、公共設施的空間發展。

內政部指出，未來農業發展地區與城鄉發展地區的使用許可由各地方政府核發，不需再送到中央審查，可由地方政府掌控主導開發，實現地方自主規劃。

依據民國105年5月1日施行的「國土計畫法」規定，該法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」，也就是在111年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。