蔡英文昔競選總統 吳茂昆任顧問、陪行程

2018-05-01 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



影片來源／TWIMI 獨立媒體http://www.twimi.net

「拔管」事件引起民怒，教育部是以跨部會諮詢小組做出的「法律見解」，認定管中閔違法兼職，並駁回人事案，吳茂昆兩次諮詢會議都有出席，第一次會議以學者專家身分參加，第二次則以部長身分主持。針對外界「政治介入」的質疑，吳茂昆今天表示，他以自己「誠信的人格擔保」，絕無政治力介入。

吳茂昆今天接受電台專訪時表示，「一切依法行事」，主持人問他，行政院長賴清德有沒有訂出處理台大校長人事案的時間，有沒有跟總統見過面？吳茂昆說，「以我誠信的人格擔保都沒有」。

吳茂昆說，他帶一個團隊到伊朗參加比賽時，接到賴清德院長徵詢他願否接任教長電話後，他跟總統第一次見面，是昨天參加總統創新獎頒獎典禮上。

潘文忠於4月14日發表辭職聲明，16日行政院就公布吳茂昆擔任教育部長。而吳茂昆早在4月 10日以學者專家身分，出席教育部第一次跨部會諮詢小組會議。吳茂昆在回答電台主持人問題時，並沒有進一步說明，他參加第一次跨部會議前有沒有跟蔡英文或賴清德見過面。

然而，在蔡英文競選總統期間，吳茂昆和蔡英文至少在兩次公開場合見過面，2011年12月24日，蔡英文出席「學術界挺小英」後援會成立大會，吳茂昆也以中研院院士身分出面力挺蔡英文，並從蔡英文手中接下顧問聘書（在本新聞中影片2分42秒處）。

另外，在民進黨官網也公布，2015年8月14 日下午蔡英文以民進黨主席暨總統參選人身分，到花蓮門諾醫院壽豐分院探討老人照顧社區時，吳茂昆以東華大學校長身分陪同前往。