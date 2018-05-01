全國國土計畫公告實施 6年後「國土計畫法」上路

2018-05-01 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



內政部「全國國土計畫」公告實施。記者許家瑜/攝影 分享 facebook 內政部昨天公告實施「全國國土計畫」，內政部在今天記者會表示，國土計畫是國土規劃最上位的法定綱要性指導計畫，主要內容包含加強國土保安、農地管理維護、輔導農地違規工廠轉型、推動鄉村地區整體規劃、強化地方主導空間計畫及尊重原民傳統文化等部分。

內政部表示，全國國土計畫是整體性、政策性與目標性的計畫，提供直轄市、縣市擬定國土計畫指導原則，而直轄市、縣市國土計畫才是落實空間的實質規劃作業，研擬空間整體發展構想、擬定具體成長管理及部門計畫，及劃設四大功能分區分類，需透過資料收集、現況調查、整體分析與需求預測作為規劃基礎，且各種規劃議題需妥善因應、釐清，其工作內容十分龐大，而內政部也將協助與各縣市政府一起辦理國土計畫規劃作業。

內政部說明，「國土計畫法」於105年5月1日施行，依規定「國土計畫法」施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」，亦即民國111年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

內政部指出，為協助直轄市、縣（市）政府擬定國土計畫及辦理國土功能分區劃設作業，自106年起即協助縣市政府辦理各項業務，包含補助經費、成立「直轄市、縣(市)國土計畫輔導團」、提供圖資服務、研擬「直轄市、縣(市)國土功能分區劃設作業規劃手冊」、委託縣市示範。後續縣市政府將依據指導原則，提出縣市整體空間發展構想，指明國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展地區分布區位，將可發展及不可發展範圍明確區分，使未來土地開發利用不會誤用環境敏感地區或優良農地。