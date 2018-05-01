多明尼加斷交 總統見吉國大使備感友邦支持

2018-05-01 12:23 中央社 台北1日電



「財團法人國防安全研究院」舉行揭牌儀式，由蔡英文總統親自主持。蔡總統在致詞時，針對多明尼加與我斷交一事表示心情沉重，蔡總統同時表示，政府不會以犧牲主權、犧牲人民尊嚴的方式，去委曲求全。 聯合報記者杜建重／攝影 分享 facebook

總統蔡英文今天在總統府接見吉里巴斯共和國駐台大使游黛姤，蔡總統提到，多明尼加共和國決定終止與台灣外交關係，「在這裡看到游黛姤大使，我們也備感友邦的支持力量」。

蔡總統今天接見吉里巴斯共和國駐台大使游黛姤（Teekoa Iuta），這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，5年前的這個時候，游黛姤來台擔任吉里巴斯首任駐台大使，為兩國邦誼開啟了新的篇章。現在，游黛姤結束階段性任務，即將返國。她很高興代表台灣，在總統府跟大使話別。

蔡總統感謝游黛姤過去5年來，在外交事務上的貢獻。台灣和吉里巴斯兩國，不論是政府或民間，都展開了更頻繁的交流和更深入的合作。

針對多明尼加決定終止與台灣外交關係，蔡總統指出，為了維護國家的主權與尊嚴，政府今天宣布與多明尼加的外交關係終止。在這裡看到游黛姤，「我們也備感友邦的支持力量」。

蔡總統認為，對島嶼國家吉里巴斯而言，交通運輸格外重要。去年第一艘由台灣廠商建造的平底運輸船，就是在游黛姤的積極奔走下，順利運抵吉里巴斯，開始航行。

在人才培育方面，蔡總統表示，游黛姤相當關心吉里巴斯留台學生，可說是學生們最大的依靠。在醫療方面，游黛姤也跟馬偕醫院密切合作，讓來台就診的病患得到最好的照顧。

蔡總統說，游黛姤是太平洋友邦中，資歷最深的大使，在台北外交圈的好人緣眾所皆知。由於游黛姤的協助，讓台灣跟太平洋國家使節的互動，更加密切順暢。她期待游黛姤返國後，能帶著對台灣的深刻了解，繼續促進兩國邦誼的發展。

談及兩國關係，蔡總統指出，台灣和吉里巴斯同屬太平洋國家，在醫療、教育及交通等各領域議題，都會秉持「踏實外交，互惠互助」的精神，依循聯合國永續發展目標（SDGs）的方向，為彼此的永續發展持續努力。

蔡總統祝福游黛姤歸國旅途平安、一帆風順，順利展開人生旅途新的篇章，也歡迎之後隨時再來台灣看看老朋友。