期許國防安全院達3目標 總統盼馮世寬「使命必達」

國防部籌設的「財團法人國防安全研究院」上午在舊國防部舉行揭牌儀式，由蔡英文總統、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人共同啟動儀式。記者杜建重／攝影 分享 facebook

國防部出資成立的智庫「國防安全研究院」今天上午正式成立，蔡英文總統致詞時，除了批評北京挖角多明尼加與軍艦軍機繞台的行為「實質破壞現狀」外，也特別期許國防安全研究院要達成三個目標：協助政府掌握戰略情勢變化，廣納戰略研究人才，成為對外交流、互動、合作的平台。她也期許研究院董事長馮世寬，和當初擔任國防部長一樣使命必達。

總統表示，在變動中的情勢，我們有不變的任務，就是堅守國家安全，維護國家利益。因此，國防安全研究院要提出具體戰略方向。同時定期對區域安全情勢、國防科技情勢提出報告，讓決策者能夠全面掌握戰略環境變化。

總統說，安全戰略研究已經是一門跨領域的學問，因此未來國防安全研究院，一定要敞開大門，延攬各界跨領域的人才、不分軍文的戰略及軍事研究人才。用集體的智慧、扎實的研究，為國家發展奠定穩固的基礎。

總統說，台灣的國際環境越困難，就越要走出去。而學術交流，可以是拓展對外溝通的另外一個管道。我們要加強跟區域內各國的對話，建立常態性互動的管道，增進彼此的戰略互信，也開創更多合作的可能性。