蘭嶼核廢料貯存場遷場規劃延宕 監委要查

2018-05-01 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



低階核廢料處置場規範多年，核廢料存放在蘭嶼貯存場內至今已30多年，核能機組即便如期除役，國內低階核廢料如何處置的方案至今仍未獲解決。而主管機關對於未來低階核廢料處置場的選址遲無定案，蘭嶼核廢料貯存場遷場規劃亦延宕多年等問題，引起國內各界高度關注，監察委員張武修已申請自動調查。