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五一勞動節！時力成立守護勞工小組

2018-05-01 10:58聯合報 記者許家瑜╱即時報導

今天適逢五一勞動節，時代力量黨團將召開記者會正式宣布成立「守護勞工小組」，公布申訴專線、全國律師團、勞動政策訴求等。時代力量黨團表示，勞基法修法後政府、企業在實務上的落實仍有待加強，為了補足中間差距，成立「守護勞工小組」，將過去曾處理過的勞工申訴案件分門別類，系統性處理分析，並設立申訴專線，提供有勞資糾紛問題的民眾免費諮詢。如要進入訴訟程序，小組也可介紹有信用之律師做委託，保障人民權益。

時代力量黨團總召徐永明表示，勞基法上路以來出現很多爭議，不管是日前敬鵬大火或是國道警被撞身亡，顯現勞基法落實與勞工權益保障不足。時代力量為了實現修法前承諾，由多位律師成立「守護勞工小組」，設立設立申訴專線，未來將扮演公益告發人角色，積極保障民眾權益。

律師丁穩勝表示，根據勞動部統計，勞資爭議件數從104年開始的2萬3千多件，到去年增加至2萬7千多件，每年成長率達10%，且9成以上都是雇主違反勞基法或違反既定契約。一種狀況是，民眾更樂於使用勞資爭議調解機制，案件量因此增加，但他認為最主要增加原因還是因為勞權狀況惡化。與其被動因應修惡的勞基法，不如主動出擊，小組除了接受民眾陳情，也會將蒐集案資料會做類型分析，提供未來修法及制度改善依據，針對雇主明顯違反刑事法律規定將主動予以告發。

新北市議員參選人陳志明則建議，勞基法新法上路後政府應該增加工會預算補助，加強陪檢機能。

此外，時代力量黨團也在記者會上公布未來勞權議題方面的八大修法方向，包含：一、縮減勞工工時，推動國定假日法，縮減年總工時。二、提高勞工薪資，推動最低工資法，提升勞工底薪。三、促進勞動三權，修正工會法，降低籌組門檻，產職業工會陪同勞檢。四、友善勞工行政，加快勞動行政處理流程，中央與地方勞工行政有善化。五、強化勞動訴訟，推動勞動訴訟程序法，降低勞工訴訟成本、強化勞工自救能力。六、落實勞動檢查，增加檢人力，加重勞檢罰則。七、違法納入刑責，雇主違反勞動法令情節重大課以刑責。八、審查納入勞權，政府獎補助、抵減稅與相關委託、承包、專案、計畫之申請，均須納入勞動條件與紀錄之審查。

時代力量黨團記者會。記者許家瑜／攝影
時代力量黨團記者會。記者許家瑜／攝影
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