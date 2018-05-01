多明尼加斷交 國民黨團：蔡政府恐讓我外交休克

2018-05-01 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



多明尼加今日傳來與我國台斷交的訊息，國民黨立院黨團上午舉行「多明尼加驚斷交，蔡政府如何止血？」記者會。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

我國友邦多明尼加今天與中國大陸建交，確定與我斷交，也是蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第三個與我斷交的國家。立院國民黨團上午提醒，外交部應注意後續連鎖效應，不要真讓我國外交休克。

國民黨立委江啟臣表示，多明尼加與中華民國建交多年，是我國在中南美洲重要盟友，更是美國後院，在我國邦交國中地位不能與一般邦交國類比，這次斷交非同小可，蔡政府外交與國安政策已現重大警訊。

江啟臣表示，美國理應能對多明尼加發揮一定程度影響力，但多國卻因爭取聯合國安理會理事國席次倒向中國大陸，台灣身處美中兩大國過招夾縫間，若還一面倒押注一方，無論誰贏，台灣都是前線先倒下的卒子，受傷的是台灣人民的利益。

江啟臣表示，台灣應學習南韓採平衡靈活、低調和平外交均勢戰略，才是讓國家利益極大化正確作法；蔡政府上台後，包括行政院長賴清德「務實台獨工作者」等系列不必要言論，無助兩岸和解與拓展國際空間，還讓中國大陸圍堵力道加大。

江啟臣揶揄，蔡政府日前才與多明尼加談定高達3500萬美元、超過台幣10億軍事援助案，但現在悍馬車送了，台多關係卻形同打水漂旋即斷交，可見國安單位資訊掌握能力不足，拼金錢與拚武器的硬碰硬模式完全行不通。

國民黨團書記長李彥秀也說，中國大陸外交凌厲攻勢沒有間斷過，去年6月巴拿馬與我斷交後，多明尼加要與我斷交也早有跡可循，但斷交還是發生了，整起事件凸顯外交部與國防部對我國友邦與中國大陸未完全掌握。

李彥秀表示，外交部一直將20個邦交國當成我國外交警戒線，如今警戒線被突破，我國邦交國數寫下新低，後續恐影響我國國際地位，甚至新一波股牌效應。

國民黨團副書記長曾銘宗表示，台灣外交政策受兩岸關係影響甚鉅，隨兩岸關係從維持現狀到陷入僵局、美國通過台旅法，甚至是賴清德「台獨工作者」說法都是促成今日多明尼加與我斷交原因。

曾銘宗提醒，中南美洲是我國外交重鎮，如今多國與我斷交，外交部應全面警戒，不要讓系統性斷交發生。曾也呼籲中國大陸，不要再對台灣外交有過多施壓，否則無助兩岸溝通交往，還傷害兩岸人民感情。

國民黨團副書記長柯志恩表示，兩岸是外交上位政策，馬政府時代的外交休兵政策，就是透過與中國大陸較和諧關係，爭取我國更多國際空間，但努力卻被民進黨說是外交休克；現在民進黨政府真讓我國外交休克，有具體因應策略與方法？