台多斷交 柯P：國家命運寄託在中國善意上不可靠

2018-05-01 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午赴遠東愛買忠孝店參加教育局活動時受訪。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 邦交國多明尼加將與台灣斷交，決定與中華人民共和國建立外交關係。對此台北市長柯文哲上午受訪表示，中國對台灣的打壓是預料中的事，所以重點是台灣的經濟力量、國防力量要夠，還是那一句話，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不能永遠將自己國家的命運，寄託在人家的善意上，這樣太不可靠了。

柯文哲上午赴遠東愛買忠孝店參加教育局活動時受訪，被問及我國邦交國數目的減少，對台灣有何實質影響？柯文哲說，台灣邦交國本來就不多，但還是活得好好的，所以重要的還是經濟實力，並舉例我們的資通訊、生計等產業，「講穿了，世界還是蠻現實的，你的經濟實力多強，決定一切。」