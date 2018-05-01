多明尼加上周才派人來台廉政交流 結束後3天就斷交

2018-05-01 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



法務部廉政署上周邀訪中美洲5友邦討論廉政制度，詎料多明尼加今宣布與中華人民共和國建交。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 多明尼加今與中華人民共和國簽署聯合公報，中共外交部長王毅宣布兩國相互承認並建立大使級外交關係。但多明尼加檢察總署行政貪污偵查處長葛蕾洛（Laura Guerrero Pelletier）女士上周才來台參與廉政交流5日，與我斷交，十分突然。

廉政署這回安排5天的交流，以「廉政走出去 、用廉政交朋友! 」為主軸，安排瓜地馬拉檢察總長兼法務部長阿達納女士、貝里斯檢察總長暨法務部長裴瑞斐、尼加拉瓜副檢察總長龔薩雷斯、宏都拉斯最高檢察總署政府透明及反貪特調主任檢察官伊薩吉瑞、多明尼加檢察總署行政貪污偵查處長葛蕾洛女士等人來台。

參訪團在上月24日先晉見總統蔡英文，除了參與研討會，也參觀了台北市道路管線暨資訊中心、拜會台南市政府、奇美博物館和財政部關務署基隆關。

其中基隆關的參訪是行程最後一日(27日)，台灣向友邦代表介紹在世界經濟論壇 「2014 全球貿易便利指數」評比海關透明度榮獲全球第1名的「關港貿單一窗口」制度。

廉政署表示，希望以台灣的廉政舉措和中美洲邦交國交朋友，除提升國際廉潔評比對雙方國家的評價外，更深化雙方的情誼。

廉政署相當貼心地將台灣和與會的5個中美洲國家地圖製成環保袋、作為贈給代表的小禮物。但會議才結束3天，參加國之一的多明尼加就與我國斷交。