多明尼加斷交 許毓仁：WHA前夕陸再給台灣下馬威

2018-05-01 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國民黨立委許毓仁今天在臉書發文說，蔡政府真的要好好檢討外交政策。圖為許毓仁在立法院質詢。 聯合報資料照／記者雷光涵攝影 分享 facebook 多明尼加將宣布與台灣斷交，國民黨立委許毓仁今天在臉書發文說，蔡政府真的要好好檢討外交政策。去年丟了一個巴拿馬邦交國，今年再掉一個多明尼加，動機也清楚，在世衛大會WHA再給台灣下馬威。以現在中國大陸的強勢，我們在國際上跟他們比金援不可能，他們會繼續拔樁。

許毓仁說，稍早他收到這個消息，一直在查證，希望不要是真的，但是，看起來我們又喪失一個邦交國了。

當地僑胞傳來，多明尼加自由日報電子版2018年4月30日，多明尼加政府今晚宣布將中國大陸建交，本消息由行政部法律顧問Flavio Dario Espinal在總統府舉行記者會宣布。

宣讀文件指出，多國外長Miguel Vargas及多國總統部行政部長Jose Ramon Peralta現正在北京簽署建交共同聲明。 ( http://www.therepublic.com/2018/04/30/cb-dominican-republic-china/)