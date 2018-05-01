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賴清德說勞工收入提高 孫大千：我們活在同個台灣？

2018-05-01 08:42聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

孫大千。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
孫大千。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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行政院長賴清德昨表示，在去年努力之下，不只勞工平均收入提高，工時也減少。對此，前立委孫大千諷，賴清德真的和我們生活在同一個台灣嗎？

在五一勞動節前夕，賴清德表示，「勞工的平均收入已經高達4萬9989元，是歷史新高，上班時數也減少。過去勞工每兩周上班84小時，現在已經降到每周40小時。」

孫大千說，可是勞工朋友卻指出，「檢視蔡英文就職兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，但卻是向台灣資方長期違法文化低頭讓步的修法，其他包括扭轉勞工低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保障非典型就業、保障過勞及職災勞工及公平的集體勞資關係等政見，則全數跳票。」

孫大千表示，為什麼在賴清德院長和勞工團體之間，存在著如此鉅大的認知落差？為什麼當執政者一再沾沾自喜，自我吹噓時，真正的勞工朋友卻是苦不堪言，怨氣沖天？這又再度反映出民進黨已經完全與實際民意脫節。

孫大千說，如果勞工的平均收入可以高達4萬9989元的歷史新高，那麼蔡英文還提什麼「基本工資3萬元」的夢想啊？那麼還需要立什麼最低工資法啊？這種最基本的常識問題，賴清德都不了解嗎？當賴說出4萬9989元這個數據時，都不會覺得有一點心虛嗎？這究竟是一種自我陶醉，還是自我催眠啊？

孫大千表示，明明在勞基法修正過程中，民進黨出賣勞工權益，向資方全面妥協，逼著勞團都去臥軌了。現在竟然也可以臉不紅氣不喘的玩「數字遊戲」，宣稱「勞工工時減少」。難道真的是一痞天下無難事嗎？

孫大千說，在勞動節這天，請民進黨先清楚交代一下，你們在選前為了爭取選票，所具體承諾的《最低工資法》、《職災保險法》及《中高齡就業專法》的立法進度到哪裡了呢？你們如果拿出追殺清算國民黨的決心，或是展現「拔管」的魄力，恐怕立法早就水到渠成了吧！所以，不是「不能做」，只是「不想做」，不是嗎？

孫大千賴清德

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