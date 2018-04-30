潘文忠獲聘國策顧問

總統府聘教育部前部長潘文忠任國策顧問，名單已公布在總統府官網上。 中央社 分享 facebook 日前因卡管案請辭的教育部前部長潘文忠，昨傳出已受聘為總統府國策顧問，為無給職。總統府發言人林鶴明表示，潘文忠獲聘國策顧問已在四月廿二日生效。

潘文忠四月十三日辭去教育部長，潘還發表近千字請辭聲明，說明請辭主要就是為了台大校長當選人管中閔案，希望透過他的辭職，就此停止所有政治操作，盼各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清機會。