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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

高雄台南警消 可望加薪

2018-05-01 00:18聯合報 記者蔡孟妤修瑞瑩／連線報導

目前六都僅高雄、台南未發放警察繁重勤務加給，兩市代理市長昨都表示已朝此規畫，會想...
目前六都僅高雄、台南未發放警察繁重勤務加給，兩市代理市長昨都表示已朝此規畫，會想辦法給警消人員更好的福利待遇。 圖／聯合報系資料照片
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警、消殉職事件頻傳，工作福利引發關注，目前六都僅高雄、台南未發放警察繁重勤務加給，兩市代理市長昨天都表示已朝此規畫，會想辦法給警消人員更好的福利待遇。基層則希望市府提出具體期程，「說到做到。」

高市議員李雨庭昨在議會質詢說，台北市很早就編列發放警察繁重勤務加給，高雄警察卻未得到相同待遇，六都中僅台南及高雄沒有發放，很不公平；建議市府逐年增加預算發放。

代理市長許立明表示，警察繁重勤務加給要近五億元，如加上消防人員，約要六、七億元。市府財政困難，但體恤警消同仁的辛勞及危險，會全力尋找財源，若無法一次到位，將先發放一部分。

不過他認為，繁重勤務加給最早設計是為避免首都圈勤務繁重，盡量不讓警力從北往中南部移，如今情況已有變化，呼籲中央統籌規劃繁重勤務加給，避免各縣市財政惡性競爭，也有利警、消人員全國性調度。

台南市代理市長李孟諺說，南市預算規模小，各項福利、薪資若比照五都，至少要四十億元以上經費；但他允諾編列明年預算時，會將與警消有關部分優先考量。

台南市警局長黃宗仁則說，繁重勤務加給當初立意是針對雙北，不同於超勤津貼或危險加給，有其時空背景；但不管如何如今再提是好事，原則就是警察辛勞付出，「該給的一毛不會少。」

警察薪資消防員

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