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中國打壓約旦代表處 陸委會：不會屈服

2018-04-30 21:49中央社 台北30日電

因中國打壓，駐約旦代表處被迫改名，參與活動也遭撤除展區的國旗。陸委會今晚對陸方表達強烈不滿與抗議，並強調維繫兩岸關係和平穩定是雙方責任，台灣不會在陸方壓迫下屈服。

行政院大陸委員會晚間發布新聞參考資料表示，近2年來中國大陸持續透過各種手段操作其「一中原則」，以零和思維打壓台灣國際空間，不僅奪邦交國、迫非邦交國駐處更名，對台打壓更擴及非政治性國際城市交流活動，又刻意對台軍事威嚇，嚴重傷害台灣民眾感情，對兩岸關係造成極為負面的影響。

陸委會強調，中華民國是主權國家，國際參與是台灣的權利，也是台灣民眾一致的期待。陸方蠻橫無理的打壓作為根本無法解決問題；政府將堅決捍衛國家主權尊嚴及維護台灣最大利益，同時正告中共方面切勿誤判情勢，兩岸唯有務實溝通才能化解分歧。

外交部28日證實，約旦政府自去年中起，受中國外交部門強力施壓，要求駐約旦代表處更名，駐處雖持續爭取維持原名，約旦政府終不敵中方壓力，近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處」（CommercialOffice of the Republic of China（Taiwan））更名為「台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic andCultural Office）。駐處更名後功能不受影響。

外交部今天則表示，駐處日前參加在約旦舉行的國際城市節，又受到中國施壓主辦單位要求撤除台灣展區的國旗；對中國的惡行，予以「嚴厲譴責」。

約旦國旗

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