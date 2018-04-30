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台遭指受惠川普措施卻無人稱頌 外交部：非事實

2018-04-30 21:37中央社 台北30日電

外交部發言人李憲章。聯合報系記者徐偉真／攝影
外交部發言人李憲章。聯合報系記者徐偉真／攝影
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華盛頓郵報網站刊出副主編狄爾的評論文章指出，美國總統川普就任以來推出多項措施看似有利台灣，但狄爾訪台時卻發現無人稱頌。外交部表示，華郵評論有與事實不盡相符之處。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）社論版副主編狄爾（Jackson Diehl）29日登出的文章指出，川普（Donald Trump）上任前就史無前例地以總統當選人身分接了總統蔡英文電話。此後，川普政府批准14億美元對台軍售，並簽署法案鼓勵更多美台官員互訪，新任白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）更是華府最親台的要角之一。但狄爾表示，怪異的是，台灣似乎沒有人因此稱頌。

對此，外交部發言人李憲章表示，自川普就任以來，美國政府透過許多具體行動展現對台灣的支持，包括去年6月宣布高達14.2億美元的對台軍售、去年12月國家安全戰略報告納入依據台灣關係法對台安全承諾的文字，以及今年3月台灣旅行法獲美國國會通過後、由川普簽署生效等，「政府均於第一時間向美方公開表達誠摯感謝之意」。

李憲章說，華郵相關評論有與事實不盡相符之處，外交部已電請駐美代表處與華郵溝通說明。

同時，李憲章表示，台灣與美國的夥伴關係友好緊密，雙方共享民主、自由、人權、法治等普世價值，也在安全、經濟等領域持續互惠互利的交流合作。過去一年多來，台美關係有許多正面發展，「我政府及人民均有深刻的體會及感受，也期待雙方在現有良好基礎上持續探索合作契機，進一步深化台美夥伴關係」。

川普華盛頓郵報軍售

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