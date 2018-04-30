回應跳票說 總統府：改善勞動條件是政府最重要工作

2018-04-30 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統府發言人林鶴明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明天就是五一勞動節，台灣勞工陣線今天召開「完全執政、完全兌現」記者會，質疑蔡英文總統就任兩周年來的勞工政見全數跳票。總統府表示，持續改善勞動條件，為勞動者爭取更多權益並提高勞動者生活品質，一直是政府最重要的工作。

總統府發言人林鶴明表示，總體而言，政府會持續落實並強化勞工權益的保障。同時，政府也投入各種政策方案，從減少稅賦、從社會安全網的建立、從總體經濟的持續升級轉型，根本解決包括青年低薪的問題、弱勢勞動者的照顧，未來政府也會持續努力維護勞動權益，促進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構往正向發展。

林鶴明說，兩年來，政府除了透過修改勞基法，落實勞工全面週休二日，增加年輕初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致。政府在總體經濟上的持續努力，也帶動我國勞動力參與率的持續提高，2017年為58.83%，是近23年來最高；失業率降至3.76%，創近17年來最低。而廠商實施無薪假人數在2018年3月15日為100人，是自2009年金融海嘯後最低。

在總工時部分，林鶴明表示，年總工時已自2007年2,164.8小時，2017年下降至2,035.2小時。基本工資則連續2年調升達9.96％，共增加1,992元，具體落實政府提升基本工資，降低總工時的承諾。

林鶴明說，在落實公權力，強化勞動法規的實施密度上，兩年來，政府將勞動檢查人力，自2015年745人增加到2018年1,000人，檢查人力與勞工人數比約達1：1.12萬人，已優於英國(1：2萬)、日本(1：1.6萬)、南韓(1：2萬)及新加坡(1：3.3萬)，並已相當接近國際勞工組織（ILO）所訂已開發國家水準（1：1萬）。