總統府證實 潘文忠獲聘總統府國策顧問

2018-04-30 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



教育部前部長潘文忠。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府稍早證實，教育部前部長潘文忠日前獲聘為總統府國策顧問，將借重潘文忠在教育領域完整資歷及豐富的實務經驗，提供總統在教育政策的建言。

總統府發言人林鶴明表示，潘文忠前部長為基層國小教師出身，歷任地方政府教育局長，教育部國教司以及教育部長，長期投入教育事務。在擔任國家教育研究院長時開始策畫十二年國教，擔任教育部長期間，積極解決十二年國教的課程綱要問題，並提出高教深耕及玉山計畫，完成多項教育法制的整備工作。

潘文忠獲聘國策顧問是在四月廿二日生效。