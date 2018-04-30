蔡總統盼法國國會議員 挺台參與國際組織

2018-04-30 19:19 中央社 台北30日電



蔡英文總統。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文今天表示，台灣和法國擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球重要議題，希望法國國會議員能夠持續支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約以及世界衛生組織。

蔡總統今天下午接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪問團，會後由總統府發布新聞稿說明會面內容。

總統致詞時首先歡迎李察及訪團成員來到台灣，總統說，台灣跟法國共同分享了民主和人權的普世價值，聽說李察希望能夠更了解影響台灣政治、社會多年的二二八事件。

總統接著提到，政府正在推動轉型正義，並且參考國際經驗，設置「促進轉型正義委員會」。她相信李察主席在台灣這段期間，也能夠感受到台灣民間對於民主、自由、人權的熱愛與期待。

總統表示，法國是台灣在歐洲重要的貿易國家，過去一年來，台灣和法國之間的經貿往來持續成長，台法雙邊貿易額和2016年相比，成長了將近五分之一；在台灣與歐洲各國的科技合作上，台灣對法國的投資最多。

總統說，現在法國正在推動的「未來工業計畫」，和台灣的「5加2產業創新」以及已經開始推動的「前瞻基礎建設計畫」有很多共同點，她相信未來台法雙方會有更多合作的機會。

總統表示，為了持續深化雙邊科技和創新產業的交流，台灣也亟盼和歐盟簽訂雙邊投資協定，建立更完善的合作架構。

總統指出，台灣和法國擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球重要議題，她希望李察以及訪團成員，能夠持續支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）以及世界衛生組織（WHO），讓台灣能夠為全球做出貢獻。

對於李察此行特別指定要到花蓮訪問，總統表示，前一陣子花蓮發生震災，她也因此去了花蓮幾趟，不僅是為了慰問跟重建，更重要的是希望能夠提振花蓮的觀光，很高興李察跟她有一樣的想法，也相信訪團此次的花蓮之行，可以看見臺灣民間豐厚的生命力。