中國施壓動作不斷 外交部：兩岸距離更遙遠

2018-04-30 19:11 中央社 台北30日電



外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

因中國打壓，駐約旦代表處被迫改名。外交部今天表示，駐處日前參加在約旦舉行的國際城市節又受到中國施壓主辦單位要求撤除台灣展區的國旗；對中國的惡行，予以「嚴厲譴責」。

外交部發言人李憲章表示，駐約旦代表處受邀於28日參加「第14屆國際城市節」（International CityFestival），活動共有20多國參展。駐處事前已向主辦單位充分說明並確認台灣與中方共同參展、國旗懸掛方式等細節。

李憲章告訴中央社記者，活動當天，駐約旦代表楊心怡與各國使節共同迎接主持活動的約旦皇室莎娜公主（Princess Sana Asem）後，「因中方施壓，主辦單位要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗」；楊心怡立即向主辦單位表達強烈抗議，現場雙方一度互有拉扯，雖然最終仍遭移除大幅國旗，但「我方仍堅決保留桌旗」。

外交部指出，楊心怡在台灣攤位接待莎娜公主參觀後，為抗議主辦單位屈從中方無理要求，即先行離場以表達不滿，但仍與現場同仁保持密切聯繫，以掌握會場動態。

同時，李憲章表示，中國外交部門近來強力打壓台灣駐外館處各項工作，繼近期脅迫約旦政府，施壓台灣駐約旦代表處更名後，又「染指純文化性的交流活動」，這只會引起台灣人民憤怒，「重傷兩岸的和平與發展，讓兩岸距離更為遙遠」。

李憲章說，外交部對此嚴正表示，中國外交官員傷害台灣人民，並不會讓中國變偉大；「要讓中國偉大，只有認真看待中華民國獨立存在的事實、友善對待台灣人民」。對中國外交部門在海外的惡行，外交部除感到不齒，「並再予嚴厲譴責」。

外交部28日證實，約旦政府自去年中起，受中國外交部門強力施壓，要求駐約旦代表處更名，駐處雖持續爭取維持原名，約旦政府終不敵中方壓力，近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處」（CommercialOffice of the Republic of China（Taiwan）更名為「台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic andCultural Office）。駐處更名後功能不受影響。

在中國打壓下，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林等代表處陸續在去年改名，駐奈及利亞代表處於今年1月改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。