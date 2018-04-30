勞動節勞團遊行 勞動部長：尊重表達訴求

2018-04-30 18:27 中央社 台北30日電



勞動部長許銘春。 聯合報系記者陳妍霖／攝影 分享 facebook

明天就是五一勞動節，勞團將走上街頭，提出6大訴求。勞動部長許銘春今天表示，尊重勞團表達訴求的權益，會將他們的訴求納入施政參考。

勞動部今天舉行107年度全國模範勞工表揚典禮，勞動部長許銘春接受媒體訪問時，作上述表示。

由多個勞團組成的2018五一行動聯盟號召上千名勞工將在明天中午走上街頭，並提出「公投護勞權！還七天國假，反過勞修惡！制定防災假」、「基本工資一次漲足2萬8000元！各業工人爭取每年加薪10%」、「勞保年金維持現制！反對血汗長照」、「公共服務應以人民需求為目的！保障公共服務受僱者勞動權利」、「擴大工會組織率、保障工會活動權」、「監督事業單位治理，勞工董事法制化」6項訴求。

許銘春表示，尊重勞團表達訴求的權益，對於勞團的訴求，勞動部都知道，也都會納入施政參考。

對於勞團提出希望全面落實總統蔡英文的6大政見部分，許銘春說，勞團的意見都是督促勞動部進步的動力，蔡總統也積極努力在落實當初的政見。

許銘春指出，但很多政見仍需時間一步步逐步落實，勞動部也都朝這方向在做。「改革需要一些時間」，許銘春說，也要聽取社會各方面的共識，希望勞團可以理解改革不是一朝一夕就可以達成，但一定會朝這方面落實。

至於相關法案的時程，許銘春回應，五一勞動節後，政府都會做相關回應。