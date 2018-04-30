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內政部強化資安 身分證票選網站重新開放

2018-04-30 18:05中央社 台北30日電

內政部「身分證明文件再設計」網路票選網站，在內政部完成資安強化以及增加瀏覽功能後...
內政部「身分證明文件再設計」網路票選網站，在內政部完成資安強化以及增加瀏覽功能後，今天下午再次上線，供民眾上網票選。圖／取自活動網站
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日前因遭駭客入侵暫時關閉的內政部身分證明文件再設計」網路票選網站，在內政部完成資安強化以及增加瀏覽功能後，今天下午再次上線，供民眾上網票選。

內政部下午發布新聞稿表示，這次活動網站於4月26日凌晨開始受到組織型駭客攻擊，攻擊的次數達到數萬次，有4個IP攻擊成功。

內政部說，這4個IP攻擊來源均來自美國，不排除是借用為攻擊跳板，正與刑事警察局深入追查鑑識中。目前網站已設置嚴密監控機制，防止類似情形再發生。

內政部指出，這次組織型駭客的攻擊行為僅干擾票選活動，未對戶役政系統造成影響。這次票選網站是由委外廠商另外架設，與戶役政資訊系統沒有任何關聯，不會有戶役政資料外洩的疑慮，請民眾放心。

內政部表示，這次活動主題為身分證的版面美學設計及欄位呈現意見蒐集，為讓更多精彩作品能被看見，今天網站重新上線特別增加隨機顯示及按編號次序區間顯示的瀏覽功能選項。

內政部重申，票選活動著重在文化美學及創意設計，不涉及國名、國號討論，活動選出的作品僅作為美學設計參考，不代表新版身分證內容樣式。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，內政部「身分證明文件再設計」票選活動至5月11日截止，活動選出的設計作品將作為未來新式身分證設計參考，新式身分證欄位尚未定案，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

內政部身分證

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