陸打壓我參與國際活動強扯國旗 外交部：不齒

2018-04-30 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



約旦公主科技大學（PSUT）中文教師黃玉慧在臉書上表示，在約旦安曼參加國際性文化活動時，主辦單位應中國大陸要求，粗魯扯下我國國旗；外交部今天對此表示嚴正抗議，「對於中國外交部門在海外的惡行，外交部除了感到不齒，並再予嚴厲譴責」。

黃玉慧在臉書上表示，活動有20幾個國家參展，前年台灣參加過，去年是中國大陸參加，今年是兩國共同參展，主辦單位把兩國攤位排得很近，活動進行時，有一名女性工作人員應中國要求，用力扯下牆面上的國旗，我國代表也提前離席表示抗議。

外交部表示，我駐約旦代表處接受駐地Zaha文化中心邀請，4月28日參加「第14屆國際城市節」(International City Festival)活動，包含我國在內共有25國參展。駐處於事前已向主辦方單位充分說明並確認我與中方共同參展及國旗懸掛方式等細節。

外交部表示，當天我國駐約旦代表楊心怡與各國使節共同迎接主持活動的約旦皇室莎娜公主(Princess Sana Asem)後，因中方施壓，主辦單位要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗，楊心怡立刻向主辦單位表達強烈抗議，現場雙方並一度互有拉扯，雖終遭移除大幅國旗，我方仍堅決保留桌旗。

外交部指出，楊心怡在我國攤位接待莎娜公主一行參觀後，為抗議主辦單位屈從中方無理要求，即先行離場以表達不滿，但仍與現場人員保持密切聯繫，掌握會場動態。

外交部表示，中國外交部門近來強力打壓我國駐外館處各項工作，繼月前脅迫約旦政府施壓我更改駐約旦代表處名稱後，現更染指純文化性的交流活動，此舉只會引起台灣人民的憤怒，重傷兩岸的和平與發展，讓兩岸距離更為遙遠，更踐踏中國國家主席習近平「兩岸同胞心靈契合」的宣示。