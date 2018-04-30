獨／前教長潘文忠 已受聘為總統府國策顧問

2018-04-30 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



潘文忠 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部前部長潘文忠已受聘為總統府國策顧問，不過為無給職。

目前國策顧問共70人（組織法規定90人），由總統遴聘之，均為無給職，聘期不得逾越總統任期，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢。