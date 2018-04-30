查婦聯會勞軍捐單據 黨產會：帶回資料核對釐清事實

2018-04-30 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產會今天上午九點多前往婦聯會調查57箱疑與勞軍捐有關的單據資料，經過雙方溝通後，黨產會在逐一檢視裝箱資料後，將先帶回一部分重要且有需要的資料，再進一步核對釐清單據的內容及事實。

黨產會發言人施錦芳表示，所謂的57箱資料，裡面有些確實是空白的單據，由於都是封箱的，黨產會最早前往婦聯會只看到箱子，但箱子裡面是什麼不知道，而且當初並沒有點到底有幾箱。

施錦芳表示，今天去婦聯會主要是要了解箱子裡面是什麼東西，希望能將重要臉有需要的資料拿回，拿回來才能核對，除非婦聯會能提供詳細的明細，照婦聯會說法有的資料不多，有的是一整箱的資料，需要時間整理，況且婦聯會自己也無法完全整理。

被問到婦聯會主委雷倩倩之前不願提供，如今態度是否有軟化？施錦芳表示，經溝通後同意黨產會先看看有沒有需要，若有需要再決定後續的處理。

雷倩則在臉書貼文指出，經與黨產會多次溝通後，同意該會到婦聯會查閱。若查閱後有仍需調閱部分，希能完整造冊並複印留檔後再行處理。主要因為過去黨產會取走之資料，絕大部分至今並未歸還，影響婦聯會的司法防禦。其次係因近日來黨產會多次在媒體發表與婦聯會相關調查內容，故希能審慎處理，避免此批資料產生爭議。