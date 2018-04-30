影╱賴清德：勞工收入提高、工時減少

2018-04-30 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



明天是五一勞動節，勞動部今天下午舉辦全國模範勞工表揚典禮，共表揚51位優秀勞工。行政院長賴清德致詞指出，因為勞工的努力，不只去年外銷訂單歷史新高、股市站到1萬點也最長、失業率最低、勞參率最高，他也說，去年在努力之下，不只勞工平均收入提高，工時也減少，盼望促進勞資和諧保障勞工更多權益。

賴清德說，保障勞工就業職場的安全、增進勞工就業的權益，以及提高勞工所得，促進勞資和諧都是政府責無旁貸的工作。他說，他一直認為促進勞資和諧也是保障勞工權益的一部分，也只有勞資和諧才能讓產業發展、經濟進步，他並說，希望勞動部長許銘春，全國縣市勞工局、以及各勞工領袖們可以共同合作邁進更好的勞資和諧環境。

賴清德也說，「因為你們(勞工)的努力，台灣的經濟發展也走出停滯的困境，去年全國外銷訂單高達4千9百28億美元，這是歷史新高，股市也站穩1萬點，而且時間也是最長」，他說這些都可以反映出經濟發展漸漸走出停滯的困境。

賴清德表示，台灣的失業率上月降到3.66%，這是民國90年至今的新低點，此外，勞動參與率也高達58.5%，是23年來新高，最重要的是勞工的平均收入去年也增加，已經高達4萬9989元，是歷史新高。

他說，蔡英文總統就任之後非常關心經濟發展與勞工薪資，也關心基層勞工，因此就職之後，不到2年就調整兩次基本工資，總共調漲1992元，現在的基本工資是22000元，不只讓勞工薪資增加，上班時數也減少。

過去勞工每兩周上班84小時，現在已經降到每周40小時，今年也給予勞動市場彈性，繼保障勞工權益，也保障勞資 合作空間，這些都是這一兩年來大家共同合作努力的結果，希望勞工朋友可以降低課稅，立法院今年三讀通過，讓稅負改革能完成，如果任何一個勞工薪資所得3萬元以下，就不用課稅，如果是4口之家，小朋友5歲以下，整年收入123萬元，家庭也不必課稅，