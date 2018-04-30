呂秀蓮：不相信蔡英文會再禮讓柯文哲

2018-04-30 17:32 中央社 台北30日電



前副總統呂秀蓮。 聯合報系資料照片／記者陳煜彬攝影 分享 facebook

前副總統呂秀蓮表態參選台北市長，她今天表示，民進黨4年前禮讓台北市長柯文哲，但柯文哲迄今哪一件與民進黨站在一起？她不相信身兼民進黨主席的總統蔡英文會再禮讓柯文哲。

呂秀蓮下午舉辦「從板門店宣言談：兩岸發展暨和平首都聯盟」記者會，並邀請前外交部政務次長高英茂、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授翁明賢、東華大學民族事務與發展學系施正鋒教授與談。

對於外界關切民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，呂秀蓮說，她絕對不相信身兼黨主席的蔡總統會禮讓柯文哲。

她也說，民進黨4年前禮讓柯文哲是養虎為患，柯文哲迄今說的每一件事，哪一件與民進黨站在一起？就如美國過去為了對抗蘇聯，時任美國總統雷根給了中國包括科技、物質、武器等獲利，現在中國強大了，也來不及了。因此她認為蔡總統這次不會禮讓。

此外，對於南北兩韓領導人會面，呂秀蓮說，「如果政治人物有奧斯卡獎，絕對要頒發給北韓領導人金正恩。」去年此時，北韓試射飛彈、發展核武；今年此時，在板門店笑臉與南韓總統文在寅互動，妙語如珠充滿了幽默與智慧，一洗全世界觀感。

呂秀蓮認為，台灣不能長期處在美國、中國兩強之間擔任一顆棋子，如果南北韓都能實踐中立和平，台灣應該有所作為，呼籲蔡總統認真思考，推動台灣的和平中立手段。

呂秀蓮表示，如果她當選台北市長，將推動「和平首都聯盟」，與各國首都締結姊妹市，帶領台北市民國民外交，成為外交的尖兵，而第一個目標就是東京都，只有如此才能突破台灣外交困境。

她也說，台北市長一職對她來說並不重要，推動兩岸關係和平才是終身志願，她也會將二二八和平公園提升成「世界和平公園」，提醒世人戰爭的殘忍。