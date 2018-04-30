促轉會運作 促督盟籲釐清真相與責任

2018-04-30 16:45 中央社 台北30日電



行政院提名促轉會委員由立法院審查中。促轉會監督聯盟（促督盟）今天表示，立法院審查應嚴格把關，將來促轉會的工作應以真相為基礎，釐清真相後，「釐清責任非常重要」。

促督盟成員包括台灣民間真相與和解促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、台灣冤獄平反協會、鄭南榕基金會等團體，先前向促進轉型正義委員會委員被提名人提問，今天召開記者會做相關說明。

真促會理事、國立台灣大學政治學系教授黃長玲表示，促轉會推動轉型正義的工作，要以真相為基礎，釐清真相後，「釐清責任非常重要」。促轉會不是官僚機構，肩負打造台灣下一階段、持續民主化的重要任務。

黃長玲說，針對促督盟的提問，9位促轉會委員被提名人中，僅有高天惠牧師未答覆，促督盟對此表達遺憾。

對於另外8名被提名人的答覆，促督盟表示，特別肯定律師尤伯祥、國立東華大學華文學系副教授楊翠，展現與公民團體溝通的誠意以及對轉型正義工作的認識。

此外，司改基金會法案研究員何友倫表示，促轉會是具有「準司法性質」的機關，立法院在審查促轉會委員被提名人時，應有嚴格的把關，進行實質審查，具體作法包括透過發放問卷等作法。

對於促轉會的運作，人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，向加害者追究責任時，必須面對的問題是如何看待「以前的法律」。他建議要有比法律更高的原則，例如人權；也期盼促轉會邀請更多民眾一起參與，在推動轉型正義的過程裡，多跟公民團體溝通，大家一起來面對。

同時，真促會理事陳嘉銘認為，推動轉型正義是很浩瀚、艱鉅的任務，「轉型正義是跟時間賽跑」，包括受難者凋零、民眾記憶淡忘、檔案遺失等問題，呼籲促轉會委員列出工作的優先項目，以利推動相關工作。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔表示，冤案平反需要全案卷宗作為資料；根據促轉條例，平復司法不法是促轉會的重要工作，他建議促轉會未來應妥善保管相關卷宗，才有平復司法不法的基礎。

立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，明定行政院下設「促進轉型正義委員會」，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。條例明定，促轉會為二級獨立機關，置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。

行政院長賴清德日前提名前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、行政院大陸委員會副主委張天欽為副主委，另提名楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等9人擔任委員。提名人選的相關專業有助促轉會從多面向、多角度來推動轉型正義，達成真相追求及社會和解的目標。