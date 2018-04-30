深澳電廠應該燃氣？ 林右昌砲轟雙北：似是而非

2018-04-30 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



深澳電廠更新擴建通過環差要用燃煤，反對聲浪越滾越大，鄰近的基隆市民擔心以後會遭受空汙侵襲，市議會要求市長林右昌表態，到底支不支持，林右昌中午表示，如果照新北市的主張要燃氣，可能比較乾淨，但這會害死基隆市也會害死基隆人。

他指出，深澳電廠更新擴建事主是新北市朱立倫市長，今天如果談的是協和電廢要燃煤，事主就是他，但深澳是在新北市，該講清楚的是朱市長。

林右昌說，電廠會先有裝置申請，這涉及要用什麼機組，如果要燃煤機組，新北市也准了，後面才來講說不發生煤許可，不是很可笑嗎？「你應該一開始，就不要准它裝置」，前面不准，就不會有後面生煤發不發的問題。

他批新北市一方面講說不反對蓋電廠，一方面又說要潔淨能源，主張燃氣，但燃氣評估出來，深澳電廠腹地不足興建燃氣電廠，如果從協和電廠拉天然氣海管，要經基隆港航道，三個漁港，不可行。

要是從協和電廠接天然氣走陸管，經過基隆市人口最密集的中山區，到海洋廣場，沿台二線到海大，海科館到深澳電廠，等於是對基隆市「開膛剖肚」，台電評估很清楚走海線和陸線都不可行。

林右昌說，如果照新北市的主張要燃氣，基隆市完全無法接受，不管走海管或陸管，對基隆市影響太太，深澳電廠燃氣可能比較乾淨，但這會害死基隆市也會害死基隆人，那一個基隆市長敢同意？