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訪視腦麻照護中心 賴揆：長照2.0接軌國際

2018-04-30 15:28中央社 屏東縣30日電

行政院長賴清德今天參加屏東縣腦性麻痺服務協會附設日間照顧中心的揭牌典禮，他表示，行政院朝向聯合國「身心障礙者權利公約」目標努力，具體的內容就是「長照2.0」。

屏東縣腦性麻痺服務協會附設日間照顧中心是台灣第一家以照顧腦性麻痺失能身心障礙者為主的日間照護中心，賴清德在訪視時，中心的腦麻人士還獻唱「天天想你」，一名家屬現場感謝政府能夠設置這個日照中心，減輕家屬負擔。

賴清德表示，屏東縣日照中心絕對不會是唯一的1家，未來會有第2家、第3家持續成立，他肯定屏東縣長潘孟安落實「長照2.0」，照顧長輩及身心障礙者像照顧自己家人般；同時，注重身心障礙者的社會參與，例如辦理旅遊復康巴士、身心友善餐廳查詢的應用程式app以及推出博愛卡等。

賴清德指出，總統蔡英文關心身障者，「長照2.0」服務的範圍持續放寬，服務的內容也持續加強，不侷限在65歲以上失能老人，失能者不限年齡都可申請長照服務。

賴清德表示，行政院朝向聯合國「身心障礙者權利公約」目標努力，提出國家報告，邀請國際學者專家檢視是否符合公約內容，希望國際社會也看到台灣對身心障礙者的關心與照顧，具體的內容就是「長照2.0」。

賴清德說，為落實總統對全國身心障礙者的照顧，行政院在福利照顧、經濟生活及醫療保障、就學、就業與無障礙環境方面積極落實，讓台灣成為身心障礙者生活的好地方。

賴清德長照腦性麻痺

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