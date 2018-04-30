不讓新潮流獨大 陳明文回歸選對會平衡派系

2018-04-30 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨中執會日前通過立委陳明文回任選對會召集人，與林錫耀為共同召集人，負責年底選戰的佈局與輔選工作。知情人士分析，讓陳明文回鍋是基於派系平衡，宣示就算新潮流大姐大陳菊北上就任秘書長一職，選務還是英派掌握，不讓權力天秤都導向新潮流系。

為拚年底選戰，民進黨內初選殺得見骨，近期民進黨中央擬徵召行政院前院長蘇貞昌參選，成為新北市長參選人，受惠蘇系人馬，陳菊又入府擔任小英左右手，與賴清德雙劍和鳴，僅正國會派系未分到要角，民進黨立委高志鵬日前更砲轟，若是民進黨年底沒選上新北市長，黨主席蔡英文、行政院長賴清德都要下台，派系之爭儼然浮上檯面。

知情人士分析，卸下洪耀福督軍地位為了平衡派系紛爭，讓初選後黨內能盡快恢復和諧，也不讓新潮流系獨大。不過也有綠營人認為，選對會責任在於初選提名，黨務則是要負責全台選舉布局，工作內容不同，剛好陳明文在嘉義選舉操盤告一段落，不管在選對會經驗及黨內份量都非常夠，因此陳回鍋是諸多考量下安排的，並非派系平衡因素。

知情人士也另外透露，其實總統府很久之前就曾徵詢陳菊是否有意入府擔任秘書長，但當時陳菊因為身體因素，認定高雄市政府為政壇最後一站，婉拒中央要求。但後續又爆發劉世芳退選，加上民進黨基層普遍反應中央政策到地方執行落差大，民眾無法感受到綠營改革政績，協助民進黨年底選情，陳菊才答應擔任秘書長，也利用自身地方首長經驗，銜接中央及地方隔閡。