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黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

教育部長吳茂昆曾說，在可見的未來，核能發電不但難以廢除，反而會扮演更重要角色。圖...
教育部長吳茂昆曾說，在可見的未來，核能發電不但難以廢除，反而會扮演更重要角色。圖／翻攝黃子哲臉書
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台北市士林北投區市議員擬參選人黃子哲今表示，教育部長吳茂昆上任8天就「拔管」成功，為民進黨政府立了大功。但吳茂昆在得意欣喜可以成為小英的神隊友之際，別忘了凡走過必留痕跡，當年你說核能好棒棒，不應廢除的真心話，我們可沒忘記。

黃子哲指出，2005年5月，時任國科會主委的吳茂昆跑去華府參加美國國家科學院年會，他受訪時說，因世界原油供需失衡，國際對溫室效應的限制越來越大，替代能源短期內仍無法廣泛應用。因此不管你喜歡也好，不喜歡也好，在可見的未來，核能發電不但難以廢除，反而會扮演更重要角色。

吳茂昆甚至說，他不同意核能發電為「必要之惡」，重點在政府如何加強安全措施，並「教育」民眾正確認識核能發電。

黃子哲表示，吳茂昆雖然甘於淪為政治打手、雖然當校長一年請假可以高達160天、雖然有違法到對岸兼職之虞、雖然溢領獎助金被追討、雖然可能侵害東華大學的專利權。但我們絕對不能因人廢言，對於吳茂昆當年擁核的一番肺腑之言，應該給予高度的肯定與支持。

尤其，吳茂昆說要用教育的方式，讓民眾可以對核電有正確的認識。這對於他現在高升「教育」部長，簡直是「天作之合」。希望吳部長多編些預算來教育學生及民眾，或乾脆在中小學課綱中納入核能科學教育，才能讓他當年的雄心壯志可以徹底落實。

黃子哲說，更重要的是，蔡英文總統在缺乏完整可行的能源配置與規劃下，就要在2025年要達成非核家園，這種冒進又不負責任的能源政策，更應該給予加強教育，糾正她的愚昧與昏庸。

黃子哲說，吳茂昆作為一個國際知名的科學家，相信記憶力不會那麼差，也相信他的科學邏輯與論理應該是前後一致的，請發揮「超導體」的專業，好好的超級教導一下反核的民進黨隊友吧。

吳茂昆黃子哲核能

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