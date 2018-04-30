親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

軍公教499元上網吃到飽 電信三雄：今日退場

蔡英文開勞工支票幾乎全跳票 勞陣號召明遊行

2018-04-30 13:50聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

台灣勞工陣線檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，其他勞工...
台灣勞工陣線檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，其他勞工政見則全數跳票。 記者葉卉軒╱攝影
分享

工時修法 向資方低頭

明天就是五一勞動節，台灣勞工陣線今召開「完全執政、完全兌現」記者會，檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，但卻是向台灣資方長期違法文化低頭讓步的修法，其他包括扭轉勞工低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保障非典型就業、保障過勞職災勞工及公平的集體勞資關係等政見，則全數跳票。

由數十個勞團組成的「五一行動聯盟」將在5月1日，以「反過勞、拚公投，要加薪、爭勞權」做為活動主題，號召5000人走上街頭拚公投。主訴求是推翻修惡且倒退30年的勞基法改惡版本，要求制定「國定假日法」還給勞工七天假。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯指出，支票開了就應該要兌現，這也是民主國家對政治人物的最低要求。蔡英文總統目前唯一兌現的「縮短勞工年總工時」修法，卻是進退失據，回頭推動勞基法工時的二次修法，最終在單月加班上限、變形工時更彈性，以及擴大責任制工時範圍等結果，代表民進黨向台灣資方長期的違法文化低頭讓步，折損縮短年總工時的政策目標。

普遍化低薪 自食惡果

文化大學勞工關係學系教授李健鴻呼籲「最低工資法立法」迫在眉睫，台灣長期在低薪血汗經濟模式下，基本工資始終如牛步般調整，導致台灣整體薪資停滯和普遍化低薪的惡果。2000年民進黨執政，有連續七年未調整基本工資的不良紀錄，台灣亟需一個具體可行且合理的最低工資法的調整指標。

勞團元旦在凱達格蘭大道舉行一場「過勞共慘」升旗儀式。 圖╱聯合報系資料照片
勞團元旦在凱達格蘭大道舉行一場「過勞共慘」升旗儀式。 圖╱聯合報系資料照片
分享

中高齡就業法 仍在研擬

中正大學勞工關係學系教授周玟琪則指出，兩年前蔡總統在520就職演說中，相當大篇幅闡述解決青年就業和低薪問題的決心，但在執政兩年的具體政策中，除執行情形有待加強的「青年領航計畫」，及最近才推出的「工作卡」計畫，對青年的就業促進仍有待觀察。而「中高齡就業專法」亦只處於草案研擬，但台灣中高齡及高齡，還有二度就業婦女勞參率都居亞洲國家之末，人口老化後勞動力缺口和人力有效開發都已相當迫切。

職災立法 虛應故事

台灣勞工陣線也指出，上任即將滿二年的蔡政府對「非典勞動保護」視而不見，關於「職災保險法立法」則是虛應故事，對於「勞工集體談判」則是虛與委蛇。台灣勞工陣線表示，民進黨前已全面執政，更應拿出具體的魄力，完成2016年具體承諾的《最低工資法》、《職災保險法》及《中高齡就業專法》，讓勞動法跨入另外一個里程碑。

蔡英文總統。 圖╱聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖╱聯合報系資料照片
分享

工時職災基本工資過勞

相關新聞

黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

影╱賴清德：勞工收入提高、工時減少

2018-04-30 16:35

再戰！黨產會大動作查抄婦聯會57箱勞軍捐款單據

2018-04-30 16:10

深澳電廠應該燃氣？ 林右昌砲轟雙北：似是而非

2018-04-30 15:16

不讓新潮流獨大 陳明文回歸選對會平衡派系

2018-04-30 13:55

砲轟考委忙考察、抄報告 黃國昌質疑考試院存廢

2018-04-30 12:28

通傳會委員提名人選出爐 行政院函送立院審議

2018-04-30 12:21

海地挺台參與WHA 蔡總統感謝情義相挺

2018-04-30 11:14

美眾議員訪台 就經貿安全合作交換意見

2018-04-30 09:59

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

國發會：平台非許願池 提案有規範

2018-04-29 23:13

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

主席放謝立功鴿子 曾永權：吳敦義腰閃到啦

2018-04-29 12:41

副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39

警消意外頻傳 綠委：年改比照軍人於事無補

2018-04-29 12:05

保六帥警王昕魅力無法擋 周玉蔻都說...

2018-04-29 11:37

挺軍改 綠委：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05

為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45

里長挺姚文智 柯P：我要動員多少里長都有

2018-04-30 11:37

M1A2戰車在海島作戰何用？ 將領：灘岸殲敵要角

2018-04-30 15:01

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

灘岸殲敵關鍵戰力 國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 10:25

深澳電廠應該燃氣？ 林右昌砲轟雙北：似是而非

2018-04-30 15:16

共軍遠海長航不斷施壓 嚴德發：台海將成區域新熱點

2018-04-30 11:51

國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

藍北市長民調起跑 4選將衝刺

2018-04-29 23:59

雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17

蘇貞昌拜廟搶選票 邀前藍委入鏡遭婉拒

2018-04-30 14:30

侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41

政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

反對興建深澳電廠 馬英九：應啟動核四

2018-04-30 14:39

桃園大火 燒出民進黨內部矛盾

2018-04-30 14:09

蔡英文開勞工支票幾乎全跳票 勞陣號召明遊行

2018-04-30 13:50

蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28

南投黨員倍增破4千 綠：有助選情

2018-04-29 23:53

離岸風電遴選結果出爐 黃士修：政府偏袒特定廠商

2018-04-30 16:11

艾森豪短夾克僅3成官兵有意見 嚴德發：改良後續推

2018-04-30 10:37

勞基法影響大 移工團體盼有公投權

2018-04-29 16:56

同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32

反柯！綠營里長疾呼：民進黨應自提人選

2018-04-30 12:51

不讓新潮流獨大 陳明文回歸選對會平衡派系

2018-04-30 13:55

內政部:警消年改有受到不公平待遇 正全力修補中

2018-04-30 12:12

桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

2018-04-29 23:49

基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席

2018-04-30 00:31

綠博游錫堃同行 陳歐珀獲同鄉助陣

2018-04-29 23:34

跟綠營合作深綠票恐跑？柯P：也不可能一百件都合作

2018-04-30 11:36

砲轟考委忙考察、抄報告 黃國昌質疑考試院存廢

2018-04-30 12:28

警消殉職 藍委：修法檢討待遇和退休金 讓他們組工會

2018-04-30 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top