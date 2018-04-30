蔡英文開勞工支票幾乎全跳票 勞陣號召明遊行

2018-04-30 13:50 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



台灣勞工陣線檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，其他勞工政見則全數跳票。 記者葉卉軒╱攝影 分享 facebook

工時修法 向資方低頭

明天就是五一勞動節，台灣勞工陣線今召開「完全執政、完全兌現」記者會，檢視蔡英文總統就任兩周年來，僅縮短勞工年總工時的修法有進展，但卻是向台灣資方長期違法文化低頭讓步的修法，其他包括扭轉勞工低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保障非典型就業、保障過勞及職災勞工及公平的集體勞資關係等政見，則全數跳票。

由數十個勞團組成的「五一行動聯盟」將在5月1日，以「反過勞、拚公投，要加薪、爭勞權」做為活動主題，號召5000人走上街頭拚公投。主訴求是推翻修惡且倒退30年的勞基法改惡版本，要求制定「國定假日法」還給勞工七天假。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯指出，支票開了就應該要兌現，這也是民主國家對政治人物的最低要求。蔡英文總統目前唯一兌現的「縮短勞工年總工時」修法，卻是進退失據，回頭推動勞基法工時的二次修法，最終在單月加班上限、變形工時更彈性，以及擴大責任制工時範圍等結果，代表民進黨向台灣資方長期的違法文化低頭讓步，折損縮短年總工時的政策目標。

普遍化低薪 自食惡果

文化大學勞工關係學系教授李健鴻呼籲「最低工資法立法」迫在眉睫，台灣長期在低薪血汗經濟模式下，基本工資始終如牛步般調整，導致台灣整體薪資停滯和普遍化低薪的惡果。2000年民進黨執政，有連續七年未調整基本工資的不良紀錄，台灣亟需一個具體可行且合理的最低工資法的調整指標。

勞團元旦在凱達格蘭大道舉行一場「過勞共慘」升旗儀式。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

中高齡就業法 仍在研擬

中正大學勞工關係學系教授周玟琪則指出，兩年前蔡總統在520就職演說中，相當大篇幅闡述解決青年就業和低薪問題的決心，但在執政兩年的具體政策中，除執行情形有待加強的「青年領航計畫」，及最近才推出的「工作卡」計畫，對青年的就業促進仍有待觀察。而「中高齡就業專法」亦只處於草案研擬，但台灣中高齡及高齡，還有二度就業婦女勞參率都居亞洲國家之末，人口老化後勞動力缺口和人力有效開發都已相當迫切。

職災立法 虛應故事

台灣勞工陣線也指出，上任即將滿二年的蔡政府對「非典勞動保護」視而不見，關於「職災保險法立法」則是虛應故事，對於「勞工集體談判」則是虛與委蛇。台灣勞工陣線表示，民進黨前已全面執政，更應拿出具體的魄力，完成2016年具體承諾的《最低工資法》、《職災保險法》及《中高齡就業專法》，讓勞動法跨入另外一個里程碑。