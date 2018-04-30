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卡管被柯P罵白癡 姚文智：所以民進黨還要被當白痴?

2018-04-30 12:38聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台大校長爭議持續延燒，教育部上周五確認駁回管中閔擔任台大校長案，引發熱議，台北市長柯文哲被問到「卡管案」則是忍不住脫口而出「白癡」，直言「不知道哪個白癡決定了這個政策，應該檢討」。

對此，民進黨立委姚文智今被問到對「白癡說」的看法，則大酸，如果有人認為行政部門做這個政策是白癡，那他不曉得民進黨怎麼和那個人合作。

姚文智表示，如果大家這麼喜歡被當白痴，那這個政府很奇怪，希望民進黨高層、選對會可以了解地方心聲。

對於卡管案，姚文智說，他對於管中閔沒有意見，但對學術標準、大學自治的堅持還是一樣，堅持教育部現在採取的作法。

民進黨立委姚文智今被問到對「白癡說」的看法，則大酸，如果有人認為行政部門做這個政...
民進黨立委姚文智今被問到對「白癡說」的看法，則大酸，如果有人認為行政部門做這個政策是白癡，那我不曉得民進黨怎麼和那個人合作。圖／姚文智辦公室提供
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民進黨姚文智教育部

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