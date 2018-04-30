海地挺台參與WHA 蔡總統感謝情義相挺

2018-04-30 11:14 中央社 台北30日電



總統蔡英文今天表示，感謝海地長期支持台灣國際參與，海地外長羅迪格日前致函世界衛生組織，訴求台灣參與世界衛生大會的正當性，對這樣情義相挺，她和台灣人都感念在心。

蔡總統今天早上接見來訪的海地共和國外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue），她致詞時表示，海地和台灣雖然相隔半個地球，但有很多相似特點，都是海洋國家。

總統指出，海地和台灣建交超過60年，這60多年來兩國關係不斷深化，在環保、基礎建設、公共衛生、醫療、農業、教育等都有很多成果，這些互惠互利成果受到海地支持。

她說，這些合作計畫不只能造福海地人民，也能讓台灣團隊有更多海外經驗，提升技術合作能量，這是一種互惠互助。

總統並指出，台灣政府持續鼓勵民間企業籌組訪問團到海地考察，期待藉由產業合作和市場連結，雙方關係會更加緊密。

總統說，海地是台灣重要朋友，利用羅迪格來訪機會，她要再次感謝海地長期支持台灣國際參與，羅迪格前陣子曾經致函世界衛生組織（WHO），訴求台灣參與世界衛生大會（WHA）的正當性，「對這樣情義相挺，我和台灣人民都感念在心。」

她也期待海地未來能支持台灣，讓台灣為國際社會做出更多貢獻。