新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



聯合報系資料照 分享 facebook 新任教育部長吳茂昆走馬上任後，備受外界質疑，陷入薪資圖利、兼課、專利等爭議，政府是否該對外說明。行政院發言人徐國勇今對此表示，吳茂昆本身就是政府的一部分，他已針對外界對他的質疑一一站出來講清楚，顯然政府已經處理釐清爭議。徐國勇解釋，吳茂昆是代表教育部，而教育部就是政府，所以既然吳茂昆已經站出來澄清說明，就沒有政府不處理說明的問題。

至於吳茂昆表示學術沒有真正的民主，徐國勇則幫忙緩頰，解釋他的意思是學術是看他的研究成果，而不是看投票，希望外界不要斷章取義，曲解吳茂昆的本意。