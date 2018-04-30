親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

連保特瓶也丟不出去 前王牌訴說投手失憶症之苦

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15聯合報 記者陳熙文╱即時報導

聯合報系資料照
聯合報系資料照
分享
新任教育部吳茂昆走馬上任後，備受外界質疑，陷入薪資圖利、兼課、專利等爭議，政府是否該對外說明。行政院發言人徐國勇今對此表示，吳茂昆本身就是政府的一部分，他已針對外界對他的質疑一一站出來講清楚，顯然政府已經處理釐清爭議。徐國勇解釋，吳茂昆是代表教育部，而教育部就是政府，所以既然吳茂昆已經站出來澄清說明，就沒有政府不處理說明的問題。

至於吳茂昆表示學術沒有真正的民主，徐國勇則幫忙緩頰，解釋他的意思是學術是看他的研究成果，而不是看投票，希望外界不要斷章取義，曲解吳茂昆的本意。

吳茂昆徐國勇教育部

相關新聞

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

海地挺台參與WHA 蔡總統感謝情義相挺

2018-04-30 11:14

美眾議員訪台 就經貿安全合作交換意見

2018-04-30 09:59

悼念罹難消防員 朝野立委默哀一分鐘

2018-04-30 09:18

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

國發會：平台非許願池 提案有規範

2018-04-29 23:13

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

主席放謝立功鴿子 曾永權：吳敦義腰閃到啦

2018-04-29 12:41

副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39

警消意外頻傳 綠委：年改比照軍人於事無補

2018-04-29 12:05

保六帥警王昕魅力無法擋 周玉蔻都說...

2018-04-29 11:37

促進轉型正義委員會 擬520掛牌

2018-04-29 10:15

5+2產業創新已有初步結果? 孫大千諷：標準會不會太低

2018-04-29 09:13

挺軍改 綠委：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

國軍臉書宣傳戰訓出槍瞄準好威猛 提把裝反被糗爆

2018-04-29 16:11

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

警消意外頻傳 綠委：年改比照軍人於事無補

2018-04-29 12:05

保六帥警王昕魅力無法擋 周玉蔻都說...

2018-04-29 11:37

蘇貞昌喻領導人要像獅子 葉元之：民進黨專吃台灣人民

2018-04-29 16:10

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

國民黨高市長政見會 韓國瑜、陳宜民砲火向外猛轟民進黨

2018-04-29 12:42

主席放謝立功鴿子 曾永權：吳敦義腰閃到啦

2018-04-29 12:41

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

藍拱管中閔選北市 呂秀蓮評春秋戰國

2018-04-29 13:54

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

退軍上街陳抗非全為年金 退輔會：還為軍人榮譽遭損

2018-04-29 12:16

管爺出征台北市長？ 藍營新人：不選也是最強輔選母雞

2018-04-29 13:41

台北市是否禮讓柯文哲 民進黨5月中決定

2018-04-29 11:52

藍北市長民調起跑 4選將衝刺

2018-04-29 23:59

雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17

基層拱管中閔選北市 藍：言之過早

2018-04-29 12:59

灘岸殲敵關鍵戰力 國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 10:25

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28

副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39

勞基法影響大 移工團體盼有公投權

2018-04-29 16:56

謝龍介台語溜 歸功愛看布袋戲

2018-04-29 12:19

化解軍改疑慮 退輔會將邀個案現身說法

2018-04-29 11:54

熱愛布袋戲 王金平有專用筆記本

2018-04-29 12:21

同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32

南投黨員倍增破4千 綠：有助選情

2018-04-29 23:53

保障消防職業安全 立委提增危險津貼

2018-04-29 11:39

桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

2018-04-29 23:49

基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席

2018-04-30 00:31

初選衝刺打「管爺牌」 鍾小平：支持管就要支持我

2018-04-29 15:33

悼念罹難消防員 朝野立委默哀一分鐘

2018-04-30 09:18

艾森豪短夾克僅3成官兵有意見 嚴德發：改良後續推

2018-04-30 10:37

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

蘇系嗆新北市新創「缺席」 經發局發文駁：遺憾

2018-04-29 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top