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悼念罹難消防員 朝野立委默哀一分鐘

2018-04-30 09:18聯合報 記者徐偉真╱即時報導

桃園敬鵬工業發生大火，造成5名消防員及2名外籍移工罹難，立法院內政委員會朝野立委今天在開會前為罹難的消防員默哀一分鐘，內政部長葉俊榮會前受訪時更是一度哽咽。

葉俊榮今天到內政委員會備詢，會議主席、國民黨立委楊鎮浯在宣布開會前表示，內政委員會短短一個月內，先是遇到國道警察執勤時遭撞死的事件，現在又發生消防罹難的不幸事件，所以在開會前，先替罹難的消防隊員默哀一分鐘。

內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘，國民黨立委王育敏(右)起立默哀。記者徐偉真/...
內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘，國民黨立委王育敏(右)起立默哀。記者徐偉真/攝影
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內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘。記者徐偉真/攝影
內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘。記者徐偉真/攝影
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內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘。記者徐偉真/攝影
內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘。記者徐偉真/攝影
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內政委員會替罹難的消防員默哀一分鐘。記者徐偉真/攝影
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消防員葉俊榮警察

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