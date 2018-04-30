親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合

未來的列車：被封印的高加索「鐵之絲路」

首報族免驚！5月報稅懶人包 教你輕鬆精打細算

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千。聯合報系資料照
前立委孫大千。聯合報系資料照
分享
阿扁在「新勇哥物語」中表示，「年改問題同時是政治問題、歷史問題與社會問題。不能以為通過一部法律就可以一次解決年改的所有問題。」前立委孫大千說，他完全同意。不管是受到了多大的委屈和傷害，都不可以任性的把情緒發洩在無辜民眾的身上。

但孫也說，因為政府方向錯誤，手段錯誤和態度錯誤，讓台灣的年金改革成為一場災難。

首先，孫大千指出，年金制度的核心問題是來自於「少子化」和「高齡化」。簡而言之，就是「繳的人愈來愈少，而領的人愈來愈多。」因此，年金改革的根本方向，應該以全面提高出生率為主軸，否則惡性循環之下，十年後年金給付必然將再度向下調整。

其次，年金改革的手段應該兼顧「開源」和「節流」。並且在窮盡一切開源手段後，才採取節流措施。目前台灣軍公教勞年金的操作模式缺乏彈性，操盤團隊能力有限，投報率嚴重偏低，相較於民間及企業理財動輒20%的投報率，年金投報率很少超過5%。倘若，政府可以將四大基金合併成為國家主權基金，以行政法人模式委外操作，只要投報率提升，自然可以暫時化解年金破產的危機。

最後，若是不得以必須犧牲退休族群的權益，也必須顧及利益受損者的尊嚴和情緒。就算失去了裡子，也至少為他們保住面子。任何汙名化的言論和行為，都要盡量避免。政府唯有展現「將心比心」的體諒態度，才能化解反彈，疏導怨懟。因為，是政府違背了當年「說好的幸福」。

年金改革孫大千陳水扁

相關新聞

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

悼念罹難消防員 朝野立委默哀一分鐘

2018-04-30 09:18

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

國發會：平台非許願池 提案有規範

2018-04-29 23:13

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

主席放謝立功鴿子 曾永權：吳敦義腰閃到啦

2018-04-29 12:41

副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39

警消意外頻傳 綠委：年改比照軍人於事無補

2018-04-29 12:05

保六帥警王昕魅力無法擋 周玉蔻都說...

2018-04-29 11:37

促進轉型正義委員會 擬520掛牌

2018-04-29 10:15

5+2產業創新已有初步結果? 孫大千諷：標準會不會太低

2018-04-29 09:13

挺軍改 綠委：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

國軍臉書宣傳戰訓出槍瞄準好威猛 提把裝反被糗爆

2018-04-29 16:11

國民黨北市選將預測 誰能讓許常德直播唱歌一個小時?

2018-04-29 10:10

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

警消意外頻傳 綠委：年改比照軍人於事無補

2018-04-29 12:05

保六帥警王昕魅力無法擋 周玉蔻都說...

2018-04-29 11:37

蘇貞昌喻領導人要像獅子 葉元之：民進黨專吃台灣人民

2018-04-29 16:10

國民黨高市長政見會 韓國瑜、陳宜民砲火向外猛轟民進黨

2018-04-29 12:42

主席放謝立功鴿子 曾永權：吳敦義腰閃到啦

2018-04-29 12:41

基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02

藍拱管中閔選北市 呂秀蓮評春秋戰國

2018-04-29 13:54

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

退軍上街陳抗非全為年金 退輔會：還為軍人榮譽遭損

2018-04-29 12:16

管爺出征台北市長？ 藍營新人：不選也是最強輔選母雞

2018-04-29 13:41

台北市是否禮讓柯文哲 民進黨5月中決定

2018-04-29 11:52

為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45

藍北市長民調起跑 4選將衝刺

2018-04-29 23:59

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

基層拱管中閔選北市 藍：言之過早

2018-04-29 12:59

雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28

副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39

勞基法影響大 移工團體盼有公投權

2018-04-29 16:56

謝龍介台語溜 歸功愛看布袋戲

2018-04-29 12:19

化解軍改疑慮 退輔會將邀個案現身說法

2018-04-29 11:54

熱愛布袋戲 王金平有專用筆記本

2018-04-29 12:21

保障消防職業安全 立委提增危險津貼

2018-04-29 11:39

同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32

桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

2018-04-29 23:49

南投黨員倍增破4千 綠：有助選情

2018-04-29 23:53

促進轉型正義委員會 擬520掛牌

2018-04-29 10:15

初選衝刺打「管爺牌」 鍾小平：支持管就要支持我

2018-04-29 15:33

基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席

2018-04-30 00:31

蘇系嗆新北市新創「缺席」 經發局發文駁：遺憾

2018-04-29 21:52

陳宜民、韓國瑜承諾 幫出線者抬轎

2018-04-29 23:49

遠洋漁業遭舉黃牌逾2年半 歐盟仍未解除

2018-04-29 21:10

政務官參選 學者：有利有弊

2018-04-29 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top