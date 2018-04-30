阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千。聯合報系資料照 分享 facebook 阿扁在「新勇哥物語」中表示，「年改問題同時是政治問題、歷史問題與社會問題。不能以為通過一部法律就可以一次解決年改的所有問題。」前立委孫大千說，他完全同意。不管是受到了多大的委屈和傷害，都不可以任性的把情緒發洩在無辜民眾的身上。

但孫也說，因為政府方向錯誤，手段錯誤和態度錯誤，讓台灣的年金改革成為一場災難。

首先，孫大千指出，年金制度的核心問題是來自於「少子化」和「高齡化」。簡而言之，就是「繳的人愈來愈少，而領的人愈來愈多。」因此，年金改革的根本方向，應該以全面提高出生率為主軸，否則惡性循環之下，十年後年金給付必然將再度向下調整。

其次，年金改革的手段應該兼顧「開源」和「節流」。並且在窮盡一切開源手段後，才採取節流措施。目前台灣軍公教勞年金的操作模式缺乏彈性，操盤團隊能力有限，投報率嚴重偏低，相較於民間及企業理財動輒20%的投報率，年金投報率很少超過5%。倘若，政府可以將四大基金合併成為國家主權基金，以行政法人模式委外操作，只要投報率提升，自然可以暫時化解年金破產的危機。

最後，若是不得以必須犧牲退休族群的權益，也必須顧及利益受損者的尊嚴和情緒。就算失去了裡子，也至少為他們保住面子。任何汙名化的言論和行為，都要盡量避免。政府唯有展現「將心比心」的體諒態度，才能化解反彈，疏導怨懟。因為，是政府違背了當年「說好的幸福」。