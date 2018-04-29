鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



鄭成功文物館收藏的鄭成功草書，經學者確定為真跡，修復後首度展出。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

鄭成功中樞祭典昨天在台南舉辦，內政部比照去年，部長不再南下主持，世界鄭氏宗親總會長鄭傳興為表達抗議昨天拒不出席，並表示未來宗親會不排除全面退出祭典，「讓你們自己去拜自己的」。

台南市鄭氏宗親會理事長鄭有懋在廿七日祭典前，與鄭成功出生地日本平戶市長黑田成彥等人，一同拜會行政院長賴清德，鄭有懋轉述，賴為此事緩頰表示，內政部長雖然沒有南下，但中樞的儀式沒有改變；台南市已是直轄市，由市長主祭，位階不會比內政部長低。

但鄭傳興昨天表示，不能認同院長說法。中央極度不尊重鄭成功祭典，早期還有三軍儀隊，近年儀式愈來愈簡單，往年都是宗親會號召海內外的宗親一起前往祭拜，既然中央不重視，以後會考慮宗親會另行祭祀，總會六月將召開理監事會議討論，擬定因應行動。

台南市政府從民國卅五年起，每年由官方舉辦延平郡王祭典，五十二年起行政院更改為中樞祭典，由內政部長擔任主祭，直到去年內政部表示為落實地方自治，未來將由地方首長擔任主祭，內政部長也打破五十四年慣例未南下，改由當時的台南市長賴清德主祭。

一般認為，政府態度改變應該與原住民多次反映有關，即認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典；加上總統蔡英文上任後，發動原住民轉型正義，內政部因而有不同作法。

去年鄭氏宗親會即發起遊行表達抗議，但仍參與祭典。昨天的祭典由台南市代理市長李孟諺主持，不僅鄭傳興未到場，參與的鄭氏宗親也減少許多。