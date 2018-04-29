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國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06聯合報 記者施鴻基／新北報導

從馬路戰到網路，深澳電廠議題也在國發會公共政策平台點燃戰火。 圖／聯合報系資料照...
從馬路戰到網路，深澳電廠議題也在國發會公共政策平台點燃戰火。 圖／聯合報系資料照片
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隨選戰加溫 各種議題浮現

2018選戰開打，國發會公共政策參與平台也成為另類戰場。

國發會2015年推出公共政策網路參與平台，所有人都可以匿名提議，提議通過檢核後，即進入附議階段，60天內達成5000人附議，相關權責機關就須在2個月內具體說明回應。

隨著選戰加溫，各種爭議議題在平台浮現。「以核養綠公投推動小組」針對深澳電廠議題，在公共政策參與平台提案，要求環保署長李應元依承諾提出「重啟核四、不蓋深澳電廠」公投；反年改抗爭後也有人提案「反對中華民國為台獨而戰」。

「深澳電廠」公投被退回 轉向國發會開火

以核養綠公投推動小組表示，李應元日前表示，國民黨要核電「大家可以來表決」，如果公投結果人民願意重啟核四、關深澳電廠，他會下台；小組在公共政策參與平台提案，要求李應元依承諾提出「重啟核四、不蓋深澳電廠」公投，提案用意是督促行政院依承諾辦公投，國發會卻以「本平台非公投平台，因此本案不進入附議」理由退回，令人訝異。

國發會退回深澳公投案，公親變事主。 記者施鴻基／翻攝
國發會退回深澳公投案，公親變事主。 記者施鴻基／翻攝
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該小組隨後再提新案，「請國發會說明對公共政策網路參與平台提案的審查標準，並成立專責的審查機構」，轉向國發會開火，目前已通過檢核，進入附議階段。60天內須有5000人附議，國發會才會回應，推動4天已有近500人附議。

也有民眾提案，「請政府提出一個合理的說法，為什麼不啟用核四新電廠，反而啟用停機近2年的的老舊核二廠」；「把核一、核二停止運轉，使用核三、核四發電，停止深澳電廠新建」等。

選舉應增加「反對票」 也被退件

此外，反年改抗爭後，也有退伍軍人提案，「反對中華民國為台灣獨立而戰」，要求國防部回應，該提案目前仍在檢核階段。提案人時弘道表示，國軍效忠中華民國，1年多來年金改革對退伍軍人羞辱汙衊，違憲違法溯及既往砍退休俸，現役軍人敢怒不敢言，精神戰力早已崩盤。

另有人提案，在選舉時應增加「反對票」，可以顯現反對的聲音，讓候選人自制，但被國發會視為和先前「選舉各候選人提出政見如不同意能夠投不同意票」的提案雷同，最後被退件。

公投核四深澳電廠

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