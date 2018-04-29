陳弱水澄清：沒有任何人操盤或幕後規畫遴選

2018-04-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大歷史系教授、文學院前院長陳弱水。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

教育部拔管，蔡英文總統稱尊重教育部決定，並非高層授意。知情人士指出，府院高層一直都有介入遴選，台大前校長楊泮池去年原本想繼續參選校長，就是在高層表達不能拖累副總統陳建仁要求下棄選。楊泮池等人後來規畫的校長人選，是台大歷史系教授、文學院前院長陳弱水。陳弱水表示，他參加遴選，背後沒有任何人操盤。

對此，楊泮池午後以簡訊回應稱絕無此事。陳弱水則表示，有關楊泮池校長的報導涉及本人，楊校長已表示絕無此事。李遠哲院長涉入的傳聞，他曾有澄清。個人參與台大校長遴選，「沒有任何人操盤或在幕後規畫，與楊校長、李院長完全無關。」